Juanma Moreno no se corta cuando le preguntan por Díaz Ayuso en La Moncloa

Europa Press via Getty Images

Triplete autonómico este viernes para Pedro Sánchez. Los presidentes de País Vasco, Galicia y Andalucía han pasado por La Moncloa en la primera jornada de la ronda de encuentros con líderes regionales para hablar de financiación autonómica. No es signo menor que de los tres primeros en asistir, dos hayan sido barones del PP.

Tanto el gallego Alfonso Rueda como el andaluz Juanma Moreno han explicado sus intenciones y sus desesperanzas tras verse con Pedro Sánchez. Pero también en la sala de prensa de La Moncloa ha habido espacio para otros mensajes, como el que ha dedicado Moreno Bonilla de forma bastante explícita a Isabel Díaz Ayuso a cuenta del llamamiento del presidente del Gobierno.

"Yo no soy quién para recomendarle a nadie, cada presidente autonómico ya es mayorcito para saber qué decisión adoptar", ha empezado a responder a la pregunta de si le recomendaría la 'experiencia' a su colega de partido Isabel Díaz Ayuso, que ha rechazado acudir.

Tras insistir en que "no sé si esta ronda buscaba fotos, o qué", el político andaluz ha dejado claro que "no he visto nada más allá de un diálogo que para mí siempre es fructífero".

"Ahora, y esta es mi opinión, mi opinión, cuando un presidente del Gobierno te llama, tienes que atender su llamada", ha matizado de inmediato.

Para Moreno Bonilla, Sánchez "es el presidente de España, me puede gustar más o menos, es evidente que yo no lo voto, pero es evidente que es el presidente del país y si me convoca yo tengo la obligación institucional y personal de atenderlo".

"Es verdad que a veces puedes salir frustrado de la reunión cuando no ves resultados ni propuestas concretas, pero tienes la obligación de atenderlo", ha rematado.