Juzgan al acosador de Pablo Iglesias e Irene Montero: "Si los ministros fueran de PP o PSOE, esto no habría sucedido"

Europa Press via Getty Images

Tres años de prisión. Es lo que enfrenta el presunto acosador de Pablo Iglesias e Irene Montero cuando ambos formaban parte del Gobierno y cuyo juicio comienza este lunes. Para Iglesias y Montero, que acuden a la vista en calidad de testigos, el acosador es tan solo "la punta de lanza de una estrategia de violencia mediática y política".

"Mediante el acoso y la violencia", ha expresado el exvicepresidente del Gobierno a las puertas del juzgado, "trataron de que dejáramos este país y la política". "Ojalá no haya más impunidad y no vuelva a ocurrir", ha deseado Iglesias que ha afirmado estar seguro de que "no habría sucedido si los ministros fueran del PP o del PSOE".

En la misma línea, Montero ha situado los ataques "en lo que debe ser el lugar más seguro para cualquier persona, su casa", en el marco de una campaña "contra una formación", Podemos, "para tratar de impedir que hubiera avances sociales".

La Fiscalía de Madrid solicita para el hombre que alargó el acoso durante siete meses una pena de tres años de prisión por delitos de injurias graves con publicidad a la autoridad, acoso y descubrimiento de secretos.