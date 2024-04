Koldo García revienta la comisión del PP en el Senado y no responde a ninguna pregunta

El epicentro de la Operación Delorme, Koldo García Izaguirre, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Senado para rendir cuentas sobre las operaciones investigadas en los últimos dos años por la UCO.

Sin embargo, lo que prometía ser un interrogatorio a la mano derecha de José Luis Ábalos en su época durante el Ministerio de Fomento y posteriormente el renombrado Ministerio de Transportes, ha acabado por ser un monólogo de los senadores ya que Koldo García ha evitado declarar.

Dado que se encuentra en un proceso judicial, ha declinado responder ninguna de las preguntas formuladas por los diputados.

"En ningún momento he querido esquivar ni no comparecer en ningún sitio. Soy una persona localizable y he respondido a todo el mundo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado me tienen localizado y cada quince días tengo que comparecer ante el juzgado", se ha limitado a decir al inicio de la comisión.

"Estoy en un procedimiento judicial, tengo que esperar a que la justicia resuelva. Lo primero que tengo que hacer es responder a su señoría y que él conozca esto. Me acojo a mi derecho a no declarar, es mi derecho", explicaba mientras la presidencia de la comisión le pedía que si no va a responder guarde silencio.

Solo se ha limitado a contestar que no sabe si sigue formando parte del PSOE como afiliado, pero ha mandado un recado: "Volveré". Además, ha explicado que tiene la conciencia muy tranquila. "Mucho", ha indicado en las pocas palabras que ha soltado en la comisión.

"Todo lo que me pregunta no lo entiendo. Si se van a ceñir al sumario, que mediáticamente a mí ya me han crucificado vivo diciendo que hablo con uno o con otro... No puedo tener relación con nadie porque no puedo salir a la calle. Si es algo serio, voy a responder seriamente. No tengo medios para responder porque no tenga medios. Cuando pueda responder estoy encantado de volver y responder", ha añadido.

"¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?", indicaba después cabreado a la vez que atacaba a los medios por publicar los detalles del sumario.