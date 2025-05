Ni el armamento de EEUU ni el de Francia: un país de segunda fila destroza al mundo al tomar la mayor feria en defensa

Turquía ya no viene a tantear el terreno: lo ha tomado. La Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef 2025) ha arrancado este lunes en Ifema con un despliegue turco que ha descolocado a las potencias tradicionales de la industria armamentística. Con unas 30 empresas presentes en la feria, pabellón propio y el respaldo de Ankara, su participación se ha convertido en una auténtica exhibición y también, dicho sea de paso, en un negocio redondo. Solo Francia se acerca tímidamente a ese nivel, mientras que EEUU, Alemania o Portugal asisten a una cita que se prolongará hasta este viernes y en la que su presencia pasa prácticamente desapercibida.

Lo que hace apenas un año era un tímido tanteo, ahora se ha convertido en una toma de posiciones a gran escala. En la edición de 2023, la presencia de la empresa de blindados Otokar ya levantó cierta expectación. Entonces se hablaba de un posible acuerdo para fabricar en España. Esta vez, Turquía ha dejado los rumores atrás y se ha presentado con una delegación sólida, estructurada y decididamente ambiciosa.

Las cifras no engañan: una treintena de empresas turcas han aterrizado en Feindef 2025, según datos publicados por Infodefensa. Lo han hecho bajo el paraguas institucional de la Agencia de la Industria de Defensa (SSB), con un pabellón nacional propio y el objetivo claro de posicionarse como socio preferente. Solo Francia logra acercarse a ese despliegue. Por su parte, Estados Unidos y Portugal, con doce empresas cada uno, quedan muy por detrás. Alemania, directamente, no llega ni a la decena.

El Hürjet ya se viste de España



La estrella indiscutible de esta edición no viene sobre ruedas, sino con alas. Turkish Aerospace Industries (TAI) ha plantado en el centro de su espacio una maqueta a tamaño real del Hürjet, su reactor de entrenamiento avanzado. El detalle que ha encendido todas las conversaciones: el aparato lleva los colores del Ejército del Aire y del Espacio español. No es una ocurrencia estética. Turquía lo ofrece como opción para renovar la flota de entrenadores del ejército español, y la puesta en escena no deja lugar a dudas.

Junto al avión, además, se expone el blindado Arma II 8x8 de Otokar. La empresa no cuenta este año con stand propio, pero su presencia se materializa a través del acuerdo firmado en febrero con Indra. La multinacional española colabora con la firma turca en el desarrollo de sistemas terrestres, en lo que se perfila como un paso más hacia una cooperación más estrecha.

La presencia turca no se limita al ámbito aéreo o terrestre. En el sector naval, empresas como Roketsan, Canik, Nero Industries o Havelsan han llegado a Madrid con soluciones que van desde armamento ligero hasta sistemas electrónicos y comunicaciones. En total, el pabellón turco incluye treinta empresas, repartidas entre los pabellones 6, 4 y 8 del recinto de Ifema.

Esa variedad de perfiles, desde grandes fabricantes hasta firmas especializadas en componentes, refleja una estrategia pensada a largo plazo. Turquía no busca solo vender material. También quiere dejar claro que está en condiciones de competir al mismo nivel que los grandes actores del sector. Y, a juzgar por el despliegue, empieza a conseguirlo.

España como socio de largo recorrido



No se puede entender este impulso sin volver a 2015. Aquel año, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció su intención de romper con la dependencia exterior en materia militar. Marcó una fecha, 2023, y un objetivo: colarse en el top 10 mundial de exportadores. Lo logró. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), Turquía alcanzó ese puesto justo en el año marcado.

En 2024 perdió algo de terreno por el empuje de países como Corea del Sur, Países Bajos o Noruega. Aun así, su industria mantiene una salud envidiable. Su evolución ha sido especialmente notable en el campo de los drones, donde ha llegado a superar a gigantes como Estados Unidos, China o Israel en volumen de exportación. Los Bayraktar ya no necesitan presentación.

La conexión con España no es nueva. El buque TCG Anadolu, uno de los emblemas de la Armada turca, fue construido en Estambul a partir de un diseño de Navantia. Hoy, esa colaboración se proyecta en otros terrenos: desde la posible incorporación del Hürjet al Ejército del Aire español hasta acuerdos industriales como el de Otokar con Indra. Las empresas turcas se reparten entre los pabellones 6, 4 y 8 del recinto madrileño.