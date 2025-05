Feijóo ataca a Sánchez por sus mensajes con Ábalos y él le responde con el congreso del PP: "Ándese con ojo, uno entra como papa y sale como cardenal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a protagonizar este miércoles un tenso encontronazo durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. El líder del PP 'ha abierto fuego' recogiendo las informaciones de El Mundo que señalan que Sánchez se implicó en el rescate de Air Europa después de que, presuntamente, su esposa recibiera una llamada "para agilizarlo". "Dé la cara ante los españoles y diga la verdad", le ha pedido Feijóo.

En su primera réplica, Sánchez ha tirado de ironía para responder al jefe de la oposición. "¡Qué escandalera han montado ustedes con una filtración inexistente (en referencia a la causa abierta contra el fiscal general por el novio de Ayuso) y cómo se regodean con una filtración que es un delito! Quieren ganar por agotamiento, pero en 2027 perderán por aburrimiento", ha dicho Sánchez.

Para el presidente del gobierno, el PP lleva siete años "con la misma estratregia". "La estrategia de la judicialización de la vida política, la expansión de bulos, la desinformación y la crispación. Misma estrategia y mismo resultado. Pero usted sigue en la oposición, entretenido con la casquería que le dan, y nosotros en el Gobierno mejorando la vida de la gente. Y eso no lo cambia ningún congreso que se convoque de manera precipitada para acallar el runrún de un liderazgo averiado. Usted comparó su congreso con el cónclave. Ándese con ojo, porque uno entra como papa y sale como cardenal", ha señalado Sánchez en referencia a la decisión de Feijóo de convocar un congreso nacional de su partido para el mes de julio.

Feijóo no se ha dado por aludido y ha hablado del contenido de algunos de los mensajes que Sánchez y Ábalos se intercambiaron hace varios años. "Sus presidentes autonómicos son petardos. Disfruta viendo fastidada a la persona que le aupó a la secretaría general de su partido. Y llama petarda a una de sus ministras. Pero su hipocresía y su actitud, ni de lejos, era lo más grave. Eran los chanchullos de su gobierno. Usted es el '1' que estaba al tanto de todo. Usted lo sabía y participó. Algunos se preguntaban por qué incorporó a Ábalos a las listas del Congreso. Pues porque usted le tiene miedo. Y ahora culpan a los periodistas, a los jueces... Se ha atrevido a difamar a la Guardia Civil y a la UCO. Haga el favor, váyase. Convoque elecciones. Algo de bochorno va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted", ha dicho Feijóo.

Sánchez, sin mencionar a los mensajes publicados, ha decidido seguir atacando a Feijóo con la convocatoria de su congreso. "La va a celebrar dos razones. Una es para estar preparado ante un anticipo electoral. ¿Es que su partido no lo estaba antes? Y la segunda razón es porque hay que preparar una alternativa a la altura de España. ¿Qué ha hecho usted, entonces, estos tres años? Ya se lo digo yo, la nada absoluta. Por muchas piezas que cambien, no va a cambiar la pieza que no funciona. Que es usted, señor Feijóo", ha concluido.