La opinión de Gamarra sobre las muñecas hinchables exhibidas ante Ferraz 

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha condenado este miércoles las muñecas hinchables que llevaron anoche algunos manifestantes a la protesta de Ferraz contra la amnistía y ha pedido al PSOE hacer lo mismo con los hechos ocurridos un municipio de Almería, donde su alcalde de 98 años sufrió un escrache, con la "participación de militantes socialistas y algún concejal".

Unas 1.300 personas se congregaron anoche por duodécimo día en la calle Ferraz, donde se sitúa la sede nacional del PSOE, y allí un grupo de manifestantes irrumpió en la concentración portando muñecas hinchables desnudas con el logo del PSOE y cantando "no es una sede, es un puticlub" y "estas son las ministras del Gobierno", señalando a las figuras de plástico.

Gamarra ha reconocido que esos hechos no le gustan "en absoluto", "no las comparte" y los "rechaza", y ha subrayado que hay "otra manera de hacer las cosas" porque desde el "respeto" es "como la convivencia se garantiza" y "se mantiene siempre la razón".

Dicho esto, ha señalado que ella también quería condenar lo que ocurrió en Almería, donde José Antonio, de 98 años, "sufrió un escrache en su casa y participaban miembros del PSOE". "Quiero también escuchar la condena porque todavía no la he escuchado y creo que eso no cabe tampoco en democracia", ha enfatizado.

Está convencida de que la UE actuará

En sendas entrevistas en Telecinco y TVE, que ha recogido Europa Press, Gamarra se ha mostrado convencida de que la UE actuará. "Europa no va a fallar a los españoles porque para algo pertenecemos a la Unión", ha aseverado, para añadir que "la reacción de la UE tiene que ser la protección del Estado de derecho y la separación de poderes, como así ha hecho en otros países".

En este sentido, Gamarra ha recordado que formar parte de la Unión Europea supone asumir una serie de compromisos, y si algo es clave para la UE es la separación de poderes y la protección del Estado de Derecho.

Ante las concentraciones de jueces en Sevilla o Salamanca, Gamarra ha indicado que "esto nunca se había producido" y ha destacado que "el mundo jurídico de todos los espectros" se ha "levantado" ante lo que está sucediendo para intentar "controlar la Justicia". A su entender, lo que el PSOE ha firmado con los independentistas "pone en peligro el Estado de Derecho" y "la separación de poderes".

La secretaria general de los 'populares' ha denunciado que el pacto PSOE-Junts incluye que sean los políticos los que controlen la Justicia de nuestro país, "y eso en el marco de la democracia no cabe".

Además, ha destacado "el clamor social" que existe contra la investidura por las "cesiones" de Sánchez, que van mucho más allá de una negociación para garantizar la gobernabilidad y se traducen en "entregar impunidad a quien tiene los votos que le faltan para seguir siendo presidente del Gobierno".

Sémper ve "papel mojado" lo que diga Sánchez

Por su parte, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha indicado que, por primera vez en la historia. "Todo lo que va a decir el candidato papel mojado porque nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer la contraria", ha asegurado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Dicho esto, ha señalado que como español que cree en la política y en la palabra dada, le produce "una inmensa tristeza" recordar como Sánchez dijo que no pactaría con Bildu, que no habrían "indultos para políticos entre políticos", que no descansaría la gobernabilidad del país en los independentistas o que dijera "tres días antes de las elecciones" que la amnistía no era constitucional. "Hoy sabemos que eso era un cambio de opinión, pero es una mentira", ha exclamado.