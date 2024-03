Las cinco comunidades del PSOE que evitaron contratar a la empresa del 'caso Koldo'

Cinco comunidades autónomas gobernadas por el PSOE rechazaron las mascarillas de la empresa del 'caso Koldo' porque las consideraron defectuosas, caras o por estar ya servidas de material sanitario. En concreto, se trata de La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.

Las mascarillas, y su proveedor, fueron ofrecidas por el Ministerio de Sanidad a través de una de las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ahí, y como medida de apoyo y ayuda al resto de administraciones, se indicó que el Ministerio de Transportes había podido hacer pedido muy numeroso de mascarillas y se ofreció el nombre de las empresas en cuestión.

Sin embargo, no todas decidieron comprarlas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha argumentó en junio de 2020 que eran “defectuosas”, tal y como se indica en un intercambio de correos electrónicos a tenor de los certificados emitidos. “La documentación que aporta (…) indica claramente que las mascarillas son defectuosas y por ello no podemos valorar su adquisición”, indicó el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a la oferta que había llegado hasta el Ejecutivo de Emiliano García-Page. "Visto el certificado emitido por la empresa, las mascarillas no cumplían con los mínimos que exige el SESCAM en sus compras”, explicaban. De hecho, la oferta en la región llegó a través del propietario del Aeropuerto de Ciudad Real y no hubo comunicación directa con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

En caso de Baleares, las mascarillas fueron compradas en abril de 2020. En mayo se analizaron y un mes después se supo que eran mascarillas con menor calidad. Se compraron como FFP2 y actuaban como quirúrgicas, no aptas para el uso hospitalario. No obstante, en abril de 2020 la empresa envió a Baleares una documentación técnica donde se indicaba que las mascarillas estaban homologadas.

Aragón fue la primera comunidad autónoma a la que Koldo García ofreció las mascarillas a través de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, ya que tiene su sede en Zaragoza. La que fuera consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, ha explicado que habló directamente con Koldo García por teléfono y que rechazó su oferta porque las mascarillas que ofrecía “eran más caras” que las que ya estaban comprando en la región. Esta oferta se envió directamente a Ricardo Mur, presidente de la CEOE en Aragón, para que la revisara debido a que en ese momento se encargaba de filtrar los contratos de la administración.

El presidente de la CEOE explicó después que Koldo García era una persona “bastante arrogante” y que le “olía raro” su forma de operar. “Me ofreció un precio que era unos 60 céntimos más caro por mascarilla que al que estábamos comprando a empresas conocidas y también me dijo que Aragón se tenía que encargar del paso de la mercancía por aduana. No lo podía entender”, explicaba.

La Rioja y Asturias ya tenían proveedores y Extremadura no compró porque prefería no pagar por adelantado.

En el caso de La Rioja, Koldo García, que pertenece al PSOE de Navarra, intentó colocar sin éxito las mascarillas al Ejecutivo presidido por Concha Andreu, que las rechazó porque ya tenían otros proveedores. De hecho, Navarra no atendió la oferta.

En Asturias, la jefa de servicio encargada de las compras del Ejecutivo de Barbón buscó información de la empresa implicada en la 'trama Koldo' . Tras buscar, descartó hacer el pedido porque ya contaban con proveedores conocidos y que además no fallaban. Fueron los negocios de Soluciones de Gestión en Angola los que hicieron pensar que era una estafa.