Armengol no dimite: "No dejaré que mancillen mi nombre"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha negado este martes a dimitir de su responsabilidad después de que algunas informaciones la hayan señalado como parte de la trama de las comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, en la que estarían involucrados el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, así como diferentes empresarios. "El gobierno balear podría ser víctima, pero jamás ni cómplice ni colaborador", ha aseverado.

En una intervención en el Congreso, Armengol ha asegurado que no dejará que "mancillen" su nombre y ha recordado que ni ella ni ningún miembro de su equipo del gobierno balear en la pasada legislatura forman parte del sumario del denominado 'caso Koldo' o está siendo investigado. Además, ha acusado al PP de "embarrar" con esta polémica y de "saltarse todas las líneas rojas" tras pedir este lunes a través de un escrito su dimisión al señalarla como "colaboradora necesaria". "No todo vale", ha dicho.

Armengol ha explicado el motivo por el que el gobierno balear que ella presidía decidió comprar los lotes de mascarillas de la trama ahora investigada y que, posteriormente, fueron almacenadas sin llegar a usarse. "Compramos mascarillas que se nos vendieron como FFP2. Y la CC.AA. compró esas mascarillas porque los técnicos sanitarios pensaron que era necesario. Se mandaron las mascarillas a analizar y nos dijeron que no es que sean unas mascarillas fake, como se ha dicho, sino que eran mascarillas que no filtran como FFP2 pero sí como mascarillas quirúrgicas", ha señalado.

Armengol decidió entonces "almacenar" las mascarillas "porque somos unas islas y necesitamos aprovisionar material". "Se guarda entero porque se tiene que devolver entero y se trabaja para hacer esa reclamación. Dicha reclamación se hace antes de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Y se hace en tiempo y forma. Eso es lo que hizo mi gobierno y es lo que defenderé con toda la pasión", ha dicho.

No recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama

Armengol ha subrayado durante su intervención que vivió "difíciles momentos" como presidenta del gobierno balear durante la pandemia. "Fue una época dolorosa. Se moría gente cada día y no teníamos material para proteger a la ciudadanía. Nos dejamos la piel para salvar vidas y para proteger a la gente", ha dicho. Y ha señalado que volvería a comprar mascarillas "mil veces". "Lo que hicimos fue intentar comprar lo que se vendía. Y todos competíamos contra todos para poder comprar material sanitario. Esa es la realidad de lo que vivimos", ha dicho.

Armengol ha asegurado también que no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte de las mascarillas, aunque no ha aclarado quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar esa empresa en concreto.

En todo caso, la presidenta del Congreso ha dicho que todo el material que se compró se hizo bajo juicio de los "técnicos del servicio de salud" y "con contratos bien hechos". "Decidía gente seria que compraba o no según el precio y el material que necesitábamos aprovisionar", ha añadido.