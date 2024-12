Las noticias que nos hubiera gustado dar en 2024

Ya es tradición en El HuffPost: acaba el año y toca hacer balance. Pero es un balance especial: repasamos las cosas que nos hubiera gustado contar y desgraciadamente no ha sido así.

Por eso, hoy que dejamos atrás 2024 cerramos los ojos e imaginamos qué titulares hubieran sido los soñados por todos los que hacemos posible El HuffPost.

El HuffPost

Y al final acabó llegando: el Gobierno acaba oyendo las quejas de una gran parte de la ciudadanía y saca adelante una norma para frenar el alza de los alquileres, recuperará las viviendas malvendidas a fondos buitre para convertirlas en vivienda pública, regulará los precios de las viviendas a la venta y restringe las licencias de pisos turísticos en todo el país.

La realidad: el Gobierno sigue sin tomar medidas para hacer frente uno de los mayores problemas, según el barómetro del CIS, para la ciudadanía en España, la vivienda. Los alquileres han subido en España un 78% en los últimos 10 años. Por Sergio Coto.

El HuffPost

Tras más de un año de ofensiva, Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de alto el fuego en 2024. Un documento que contempla el retorno a casa de los más de cien rehenes que seguían en manos de la milicia palestina y el cese total e indefinido de los bombardeos y la incursión terrestre de las IDF en la franja. La mediación de la Unión Europea ha sido esencial para el acercamiento de posturas. El siguiente reto es reconstruir Gaza, depurar responsabilidades por los presuntos crímenes de guerra cometidos y retomar de inmediato el proceso negociador, que debe culminar en una solución de dos estados.

La realidad: La guerra en Gaza no sólo ha alcanzado increíblemente su primer año, sino que amenaza con extenderse en el tiempo y, de hecho, ya se ha desbordado por Oriente Medio, con el ataque de Israel al Líbano en busca del debilitamiento de Hizbulá o los bombardeos cruzados, nunca vistos, con Irán. En la franja se cuentan ya los muertos por 44.000. Israel se niega a abandonar el territorio y Hamás hace lo propio con los secuestrados. La colonización de Cisjordania se extiende. Las cortes internacionales de Justicia van lentas, aunque ya estudian procesos contra el Gobierno de Israel y los cabecillas del partido-milicia. EEUU se ha mostrado incapaz de presionar y arrancar un alto el fuego. Europa no tiene aún poder persuasivo en la zona para ocupar su puesto de mediador. Por Carmen Rengel.

El HuffPost

Ni 38, ni 37, ni siquiera 30 horas. Tras varios meses de unas negociaciones que no parecían llegar a buen puerto, Gobierno, patronal y sindicatos se han puesto por fin de acuerdo. Para evitar volver a verse las caras, han acordado abolir al 100% el trabajo. De esta forma, desde este momento ya nadie está obligado a seguir en su puesto de tr

La realidad: Fuera llueve y yo sigo trabajando, y es posible que también tú, que lees esto desde tu lugar de trabajo, contando las horas para llegar a casa y catar sofá. Por desgracia, mañana también habrá que madrugar, o entrar tarde, o cuando sea, pero habrá que levantarse antes o después para volver al tajo. Ya lo siento. Por Héctor Juanatey.

El HuffPost

Todas las formaciones políticas con representación en los diferentes parlamentos y consistorios, los medios de comunicación y representantes de la sociedad civil consideran necesario que tanto la prensa como las redes sociales sean espacios libres de bulos e intoxicaciones que no tienen otro fin que la manipulación, la relevancia particular o, incluso, el rédito económico. Por eso, han firmado de forma conjunta un manifiesto en el que todas las partes se comprometen a poner fin a esta práctica que atenta contra la democracia y la propia libertad de prensa.

La realidad: Lo cierto es que 2024 se ha caracterizado por la difusión masiva de bulos, principalmente a través de las redes sociales, en asuntos incluso tan sensibles como la DANA que azotó principalmente la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y que dejó más de 220 fallecidos. Igualmente, diferentes partidos critican que en el Congreso de los Diputados se mantenga la acreditación a supuestos comunicadores que han hecho de la mentira su principal herramienta. Por último, un agitador de bulos como Alvise Pérez logró convertirse el pasado 9 de junio en eurodiputado gracias a sumar más de 800.000 votos en las elecciones europeas. Por Javier Escartín.

Noticias de 2024 que nos hubiera gustado dar

Ninguna víctima mortal. Tras siglos de violencia machista, por primera vez en la historia, este 2024 ninguna mujer ha muerto por violencia de género en España. La clase política en su totalidad ha celebrado el fin de esta lacra y ha anunciado la creación de un comité de expertos que se encargará de analizar qué medidas han frenado los asesinatos con el objetivo de extinguir estructuralmente cualquier forma de violencia contra las mujeres.

La realidad: Por desgracia, el Ministerio de Igualdad cifra en más de cuarenta las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género en España en 2024. La cifra asciende a 1.284 asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Además, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 30 niños en 2024 y a 463 desde 2013. La lacra sigue viva. Por Alba Martín.

El HuffPost

El Rayo Vallecano ha culminado la temporada de su centenario por todo lo alto. Tras un campeonato redondo, el conjunto dirigido por Íñigo Pérez ha logrado una quinta posición que le supone la clasificación automática para Europa League. No se trata de la primera ocasión que el conjunto presume de lucir la franja por el Viejo Continente, ya hicieron lo propio en la temporada 2000/2001, en una competición que se prolongó para los de Vallecas hasta cuartos de final.

La realidad: Como cada temporada, ha resonado en el Estadio de Vallecas esa oda a la ilusión que es para la afición franjirroja "el año que viene, Rayo - Liverpool". Sin embargo, continúa siendo un sueño en los 100 años de historia que ha cumplido el club este 2024. Aupado por su afición hasta el final, el conjunto franjirrojo culminó la temporada 2023/2024 en una 17ª posición con la que lograron continuar en Primera este próximo 2025. Por Aitana Villegas.

El HuffPost

Una ley obliga a todos los equipos españoles de fútbol a rebajar y limitar los precios de las entradas para los partidos de fútbol de cualquier competición. A partir de ahora las equipaciones de las tiendas oficiales tendrán un precio no superior a 30 euros. Contratar el fútbol para disfrutarlo en televisión no costará más de 20 euros al mes. De esta forma, muchos aficionados podrán disfrutar, por fin, del fútbol.

La realidad: Las entradas para ver el fútbol de forma presencial limitan a muchos aficionados al costar un riñón. Comprar una camiseta oficial de tu equipo favorito cuesta el otro. Las operadoras ofrecen paquetes con precios abusivos para ver los partidos de fútbol. Aun así, hay muchos equipos que dicen que “el fútbol para los aficionados”. Por Juan de Codina.

El HuffPost

El suicidio ha desaparecido este año del 'top 3' de causas de muerte no natural en España, un cambio atribuido a décadas de esfuerzos en salud mental, campañas de sensibilización y acceso universal a terapias psicológicas. En su lugar, nuestro país se posiciona como el país más feliz de Europa, según el último informe de Eurostat, gracias a una mejora sustancial en la calidad de vida, el fortalecimiento de las redes de apoyo comunitario y un enfoque centrado en el bienestar emocional de la población. Estos dos logros marcan un antes y un después en la salud pública y el tejido social del país.

La realidad: si bien los suicidios han roto la tendencia al alza de cinco años en nuestro país, y se han reducido un 6,5%, casi 4.000 se quitaron la vida en 2023 (3.952 según el Ministerio de Sanidad y 3.976 según Eurostat), siendo la segunda causa de muerte no natural, por detrás de las caídas. Además, España, con 6.421 puntos, se posiciona en el lugar 36 de la lista de los países más felices del mundo, con lo que sigue bajando puestos desde que en 2012 obtuviera su mejor clasificación, la posicionarse en el puesto 22. Por Ana Beatriz Micó.

El HuffPost

Un baño de oro, plata y bronce. Este es el mejor resumen posible para el histórico comportamiento de España en los Juegos Olímpicos de París 2024. Si el sueño era superar las 22 medallas de Barcelona 1992, el sueño quedó muy corto. 27 han sido los 'metales' logrados por una delegación española que no ha fallado en ninguna disciplina. Es mucho más que un récord. Supone consolidar un nuevo modelo estatal de deporte que debe guiar el futuro de este gran patrimonio de la 'marca España'.

La realidad: Siendo mejores los resultados en París 2024 que en Río o Tokio, las expectativas eran tan altas que no puede quedar sino cierta sensación de "oportunidad perdida". En el para muchos mejor momento colectivo del deporte español, con la mayor delegación de siempre sin contar Barcelona 1992 y con unos Juegos a las puertas de casa, las 18 medallas y 51 diplomas (esto sí, récord absoluto) saben a menos de lo que, quizás de forma demasiado insistente, se dio por seguro desde el 'aparato' deportivo nacional. Pero no caigamos tampoco en el desánimo; hay mucho donde ilusionarse por el presente y el futuro y los primeros meses post-JJOO lo siguen demostrando. La inversión y la fe en uno de los patrimonios de la 'marca España' debe permanecer. Por Miguel Fernández Molina.

El HuffPost

Delirio colectivo en Barbastro y nueva demostración de que los imposibles, a veces, se hacen realidad. Contra todo pronóstico, la UD Barbastro, de 2ºRFEF, ha logrado eliminar en 16avos de la Copa del Rey al FC Barcelona en un día histórico para un club que está viviendo su época más dorada. El equipo de Xavi Hernández llegaba a la cita repleto de dudas y, desde el primer momento, el club altoaragonés consiguió neutralizar a futbolistas como Lewandowski o Lamine Yamal hasta el punto de ser el gran dominador en el tramo final del partido. En el minuto 94 y como si fuera un capricho del destino, Kike Rausell, canterano, barbastrense y capitán del equipo, logró tras rematar de cabeza un córner el gol que daba la clasificación al Barbastro y provocó la locura entre los 5.000 aficionados que vivieron en las gradas el partido de sus vidas.

La realidad: La UD Barbastro recibió el pasado 7 de enero y por primera vez en su historia al FC Barcelona para disputar los dieciseisavos de la Copa del Rey en la que ya es una noche histórica para el club altoaragonés. En un emocionante partido, el equipo de Xavi Hernández se llevó la victoria por 2-3 gracias a los goles de Fermín, Rapinha y Lewandowski. La Copa, una nueva hazaña y un sorteo caprichoso han querido que este 4 de enero Barbastro y Barcelona se vuelvan a ver las caras. Por Alfredo Pascual Puértolas.

El HuffPost

El Congreso, a petición del PSOE, aprueba por unanimidad ilegalizar la Fundación Francisco Franco y todas las asociaciones que promuevan y ensalcen la dictadura franquista.

La realidad: el PSOE ha llevado en octubre de 2024 al pleno del Congreso una propuesta para emprender una reforma de la ley que regula el derecho de asociación y prohibir las organizaciones que fomenten la “apología del franquismo”.

El Gobierno anunció en 2020 que ponía en marcha la ilegalización de la Fundación pero cuatro años después sigue todo igual. En 2022, la ley de Memoria Democrática estableció que el proceso se pondría en marcha en el plazo de un año desde su entrada en vigor. Desde entonces, se emprendieron los trámites iniciales, pero el adelanto electoral en 2023 los dejó sin efecto. Por Álvaro Palazón.

El HuffPost

Greenfiber, la filial de la multinacional lusa Altri que busca instalar una macro papelera en la localidad lucense de Palas de Rei, ha anunciado en un comunicado urgente que el proyecto ha sido retirado finalmente. A pesar de las múltiples críticas y de la lucha medioambiental que ha unido a distintos sectores de sociedad, desde vecinos, agricultores y ganaderos a la práctica totalidad del sector pesquero gallego, dicha retirada se produce en la misma jornada en la que la Comisión Europea ha confirmado que el proyecto es incompatible con el acceso a fondos europeos tras el análisis exhaustivo de los niveles de consumo de agua y el proceso de tratado que defendía la compañía como innovador.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparecido horas después para admitir que, pese a lo manifestado en el pasado, este proyecto que combinaba la producción de pasta de papel con un volumen menor de lyocell no podrá contar con financiación autonómica, al tener que asumirlo en solitario. “Galicia va a lamentarlo”, ha asegurado el mandatario gallego. “Non, Galiza está feita doutra pasta” (“No, Galiza está hecha de otra pasta”), ha replicado la responsable de la oposición y del BNG, Ana Pontón.

La realidad: El proyecto de Altri sigue en pie y continúa su examen a escala comunitaria, pero también continúan la lucha y protesta contra la factoría que sería instalada en el corazón del rural de la comarca de A Ulloa, paso clave en el Camino de Santiago, pero también importante motor del sector primario de la zona. El domingo 15 de diciembre pasará a la historia por la abarrotada manifestación en la Praza do Obradoiro, ante la Catedral de Santiago de Compostela, contra esa iniciativa que acumula más de 23.000 alegaciones. Hubo que vaciar varias veces la plaza para dar paso a los 100.000 manifestantes -40.000 según la Policía Local- participantes unidos bajo la misma pancarta: “A Xunta non pode calar todo un país. Altri non” (‘La Xunta no puede callar a todo un país. Altri no’). Por Antón Parada.

El HuffPost

El Ayuntamiento de Málaga ha tomado una medida pionera en España: prohibir los apartamentos turísticos fuera de espacios hoteleros, apartahoteles y edificios dedicados a la hostelería. Tras numerosas protestas y manifestaciones ciudadanas, el alcalde Francisco de la Torre ha decidido acabar con las licencias de viviendas de uso turístico, retirar las ya existentes y destinarlas a alquiler social accesible para los malagueños.

La realidad: Málaga es la provincia española que más turismo no hotelero recibe. En el centro de la ciudad, una de cada tres viviendas tiene uso turístico, pero la oleada de más de 12.000 apartamentos turísticos ha llegado a prácticamente todos los barrios de la capital. Esto ha obligado a numerosos residentes locales a verse obligados a trasladarse a municipios cercanos como Cártama, Alhaurín de la Torre o Almogía por la imposibilidad de acceder a una vivienda en el término municipal.

Ante esto, el consistorio encabezado por Francisco de la Torre ha tomado algunas medidas tibias como prohibir nuevos pisos turísticos en 43 barrios de la ciudad, aunque todavía no se ha puesto en marcha debido a un “error en la votación” del propio alcalde. Asimismo, las nuevas licencias tendrán que cumplir con determinados requisitos como un acceso exclusivo a la vivienda. Esto ha llevado a que los precios de alquiler y de compra de vivienda se sitúen entre los cinco más altos de España, disparándose un 20% en 2023 y un 107% en la última década. Por Marina Prats.

El HuffPost

Como viene haciendo desde hace casi 100 años, concretamente desde 1927, a mediados de diciembre la revista Time desveló el nombre de la Persona del Año: Gisèle Pelicot. La mujer que ha derrotado ante los tribunales y ante la sociedad a su exesposo y a sus violadores, enfrentándose al juicio a cara descubierta para que “la vergüenza cambie de bando”, ha sido la persona más relevante e influyente de 2024.

La realidad: No, no fue la heroína francesa la Persona del Año. En su lugar el nombre de Donald Trump fue el elegido para ocupar esa especial portada de Time, una distinción que ya recibió en 2016. Según los editores, fue la sonada victoria del republicano en las elecciones presidenciales de noviembre una de las noticias más importantes del año. Por Mila Fernández.

El HuffPost

Ya no habrá votaciones sorpresas: el Gobierno y Junts firman un acuerdo mediante el cual los posconvergentes se comprometen a aprobar todas las iniciativas del Ejecutivo asegurando la legislatura.

La realidad: Cada votación que el Ejecutivo lleva al Congreso seguirá haciendo contener el aliento a las redacciones, incapaces de poder adelantar el trabajo al no saber hasta el último momento lo que decidirá la ajustada mayoría de los socios de investidura del Gobierno. Por José Manuel Sánchez

Noticias del año que nos hubiera gustado dar

España se convierte en el país con el menor índice de pobreza del mundo tras superar a Finlandia, que hasta ahora se encontraba liderando esta estadística. Todo esto se consigue gracias a unas políticas eficaces con los más necesitados y que han conseguido reducir la tasa de pobreza por debajo del 10% en todo el país. Con estos datos, España se convierte en el mayor ejemplo del mundo en la materia y se convierte en la envidia del mundo a nivel global.

La realidad: Según los datos oficiales, y de acuerdo con los informes globales de la ONU, el riesgo de pobreza o exclusión social en España ha aumentado en los últimos años, hasta el punto de que durante este 2024, el 26,5% de la población española (12,7 millones de personas) se encuentra en esta situación. Solo en este año, un total de 240.000 personas han entrado en esta nefasta estadística, lo que supone un incremento del 0,5% respecto a 2023. Por Javier Hernández.