López asegura que la amnistía es más "transparente" que un indulto y Feijóo habla del día "más triste" desde el 23-F

La tensión ha vuelto este martes al Congreso de los Diputados a cuenta de la amnistía. Alberto Núñez Feijóo y Patxi López se han enzarzado en un bronco debate durante la toma en consideración la proposición de ley orgánica de la amnistía, hablando de ella como una "esperanza" para la convivencia o una medida más "transparente" que un indulto para uno, pero también como una "vergüenza nacional" y lo peor que ha ocurrido en la Cámara Baja desde el 23-F para el otro.

Los socialistas, en boca de su portavoz, han asegurado que no tienen miedo de "retratarse" al apoyar esta ley votándola a voz alzada, como piden los populares. "¿Lo quieren hacer para ponernos en carteles con amenazas? ¿Para colgar nuestras fotos en las redes acusándonos de traición? ¿Para señalarnos por la calle? Eso ya lo han hecho. Apunten: 121 diputados socialistas. Cuanto más amenazan, más convencidos estamos", ha dicho.

López ha denunciado que la oposición, pese a tanta bronca, no ha dado argumentos y razones todavía que explique por qué no puede aprobarse una amnistía en España. "¿Por qué rompe España? ¿Por qué se carga el Estado de Derecho? ¿Por qué es una humillación? ¿Nos van a decir al fin cuál es su alternativa para resolver el conflicto en Cataluña?", se ha preguntado.

Para el PSOE, la amnistía es apostar "por políticas valientes" y por "abrir espacios de diálogo con quien piensa diferente", y cree que tarde o temprano se aceptará socialmente, de igual modo que se hizo con "los indultos o la sedición". "Todas estas medidas levantaron una gran polvareda y ustedes dijeron que iban a romper España. Pero a posteriori se ha visto que funcionaron para desinflamar la situación en Cataluña".

López ha defendido que la amnistía es constitucional "porque la propia Constitución nace de una amnistía" y ha llegado a decir que es mucho más "transparente y democrático" que el indulto, "porque lo segundo es una concesión del Ejecutivo y la amnistía pasa por el debate del poder Legislativo".

De igual modo, ha defendido que no estuviera presente en su programa electoral porque ha sido fruto de los pactos postelectorales. "Nunca han venido en los programas las medidas que se acuerdan con otros partidos o las coaliciones que se hacen con otros. ¿O lo que ustedes están haciendo con Vox en las CC.AA. venía en su programa electoral? Y aunque no venía en nuestro programa, defendemos la amnistía como un paso para seguir avanzando hacia la concordia en Cataluña", ha razonado.

Feijóo promete una comisión de investigación para saber qué se negocia fuera de España

Feijóo, durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía EFE

Por su parte, Feijóo ha dicho que la amnistía "es una vergüenza nacional y un bochorno internacional" y ha señalado que la jornada de hoy en el Congreso "es la más triste y decadente" desde el intento del Golpe del Estado en 1981. "A Sánchez sólo le importa Sánchez. Y la prioridad es su propio interés, no hay más. (El presidente del Gobierno) otorgaría lo que fuese a cambio de su presidencia. Pueden revestirlo con excusas o adornarlo. Pueden retorcer la Constitución o ignorarla. Pero nada va a cambiar la realidad de los hechos. Este es el primer pago de una investidura que han comprado", ha advertido.

Frente a los siete votos de Junts que los socialistas se han "comprado" con la amnistía, Feijóo ha defendido siete "razones en defensa de la mayoría razonable de españoles que Sánchez ya les considera ciudadanos de segunda": "Es un fraude, es corrupción política, es injustificable, va en contra de la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y es una humillación para el pueblo español".

Además, Feijóo ha dicho de forma nítida que la amnistía "va en contra de la convivencia" y ha invitado a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, o al de ERC, Gabriel Rufián, a decir si con ella "volverán a la Constitución" o se van a sentir "más unidos" a España.

Para Feijóo, con la amnistía los españoles "ya no somos iguales ante la ley" y ha advertido de que abrirán una comisión de investigación "para saber todo lo que se está negociando en el extranjero". "Nadie cree al presidente, ni en España ni fuera de España. Y no vamos a permitir que haya una Nación a la medida de los intereses de una persona. Utilizaremos todos los recursos legales y democráticos para que esta ley no entre en vigor. Y derribaremos el muro que esté Gobierno tiene como objetivo levantar", ha advertido.

Feijóo: "Patxi, ¿usted sabe qué es una amnistía?"

En el turno de réplicas, López ha dicho que la jornada más triste desde el 23-F no ha sido la de hoy, "sino cuando hubo que usar una moción de censura para echar al Gobierno más corrupto de este país". Y ha insistido en que el PP no presenta alternativa y sólo azuza el miedo, como ya hizo "con el divorcio, con el aborto, con el matrimonio homosexual, con la eutanasia, inventándose armas de destrucción masiva para justificar una guerra, mintiendo con la autoridad del mayor atentado que ha sufrido España o negando la victoria de los demócratas sobre España". "El miedo puede ser una gran movilizador, pero los socialistas vamos a seguir demostrando que la esperanza es mucho más poderosa", ha concluido.

Feijóo, utilizando la retórica de la esperanza, ha dicho que la amnistía sólo supone esperanza si es para llegar a la Moncloa y ha puesto en duda, incluso, que el portavoz del PSOE sepa qué es una amnistía al considerarla más "transparente" que un indulto. "Patxi, ¿usted sabe qué es una amnistía?", le ha preguntado directamente.