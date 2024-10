López Miras pide a Sánchez un fondo de compensación para Murcia por su infrafinanciación

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha solicitado este viernes al jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, que se arbitre un fondo para Murcia, que podría ser de unos 2.300 millones de euros, para compensar la infrafinanciación que sufre su región.

Miras ha protagonizado esta mañana un encuentro con el presidente del Gobierno dentro de la ronda de entrevistas con líderes autonómicos que Sánchez está celebrando en el contexto del acuerdo para una “financiación singular” en Cataluña.

A ese respecto, ha expresado su preocupación porque ese acuerdo “romperá el principio de solidaridad”, según ha explicado en una rueda de prensa posterior al encuentro.

Sánchez y López Miras han coincidido en la necesidad de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, y en la obligatoriedad de que centre un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a consejeros económicos con Hacienda, aunque Miras ha insistido en que también se hable entre los presidentes.

“Murcia es la peor financiada de España. Somos los que menos recibimos por parte del Gobierno, casi mil euros menos que los españoles mejor financiados, y casi cuatrocientos menos que la media”, ha señalado López Miras, que considera “urgente” una reforma multilateral.

Sobre ese fondo de compensación ha señalado que “no me llevo ninguna realidad, no me ha dado el sí a nada, pero ha tomado nota, y espero que la falta de concreción de hoy se pueda convertir en certezas. El presidente comparte que el asunto debe abordarse de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, le tomo la palabra”.

Además, ha aclarado que aunque la Comunidad Valenciana o Andalucía también están infrafinanciadas y gobernadas por el PP, no plantea una reclamación de ese fondo de manera común con ellas, sino que representa a los ciudadanos murcianos sin posiciones “partidistas”.

No obstante, se ha mostrado seguro de que si se sientan todos los presidentes autonómicos, llegarán a un acuerdo.

López Miras y Sánchez han hablado de condonación de la deuda de Murcia con el Estado, pero el primero ha explicado que esa no es la solución: “Podemos abordarla, pero al día siguiente” seguiremos estando mal financiados.

Un Plan de Agua

Además, el presidente de Murcia ha pedido un Plan de Agua nacional que garantice la igualdad de los españoles en el acceso a este recurso natural, un asunto que, junto a la financiación autonómica, debe ser objeto de debate en una próxima Conferencia de Presidentes autonómicos.

“Es imprescindible un plan que garantice el igual acceso al agua para todos españoles, y también la soberanía alimentaria”, ha explicado, para luego quejarse de que en su región “pagamos el agua más cara de España”.

“Es necesario que se mantengan los trasvases e interconexiones, porque en España hay agua suficiente pero está mal repartida. No es admisible ni un solo recorte más en el trasvase Tajo Segura y hay que invertir más en infraestructuras hidráulicas basadas en criterios técnicos y no políticos”.