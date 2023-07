López niega fallos en el debate: "Feijóo puso en la mesa fango y barro y así no hay quien pueda"

Francisco J. Olmo / Europa Press via Getty Images

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha valorado esta mañana el cara a cara de anoche entre su candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el aspirante del PP, Alberto Núñez Feijóo. A su entender, no hay autocrítica que hacer porque no hubo error en la estrategia socialista, cuando las redes y la prensa dan por ganador al conservador. "Feijóo puso en la mesa fango y barro, mentira tras mentira, y así no hay quien pueda hacer un debate ordenado y real", justifica.

López, entrevistado en Hoy por hoy de la Cadena SER, ha negado esa sensación general y está convencido de que Sánchez fue el que salió victorioso del debate, "porque nunca puede ganar la mentira, el engaño ni la falta de proyecto". Los ministros, de hecho, salieron anoche en tromba en las redes tratando de explicar todos los datos equivocados que aportó el popular. "El señor Feijóo mentía con mucho desparpajo", repite el vizcaíno.

A su entender, hay que fijarse en lo valioso que puso sobre la mesa el presidente del Gobierno: "la realidad con datos que se pueden contrastar". Ha puesto varios ejemplos, como que la economía española es la que más crece de la UE, la que más empleo crea, que se han subido las pensiones y los sueldos, el ingreso mínimo vital o las ayudas a la dependencia o al transporte. El problema es que Sánchez, dice, apenas tuvo ocasión de rebatir esas mentiras por la actitud de su oponente.

Sobre los pactos con la ultraderecha, que fue una de las principales armas arrojadizas de Sánchez anoche, el portavoz parlamentario del PSOE cree que Feijóo fue capaz de ocultar "su responsabilidad sobre lo que está pasando ya en muchas partes del país donde gobierna el PP con Vox". "Donde la negación de la violencia machista está acabando con concejalías de Igualdad o la negación del cambio climático se esta cargando reservas naturales. Además, ha vuelto la censura en nuestro país. Es tremendo y todo esto lo oculto, denuncia. "No puede ganar el que insulta y el que no tiene proyecto, por eso estamos convencidos de que el debate lo ganó Pedro Sánchez", ha sentenciado López en su entrevista".

Por encima se todo, en su caso lo que más le ha molestado es la utilización de las víctimas de ETA por parte del PP. "No les importan las víctimas, sólo las utilizan. Decía: 'yo nunca pactaré con Bildu', y el portavoz del Senado de su grupo ya pactó. Borja Sémper ha reconocido que cuando hacía política en Euskadi hablaba todos los días con Bildu y, a día de hoy, están votando todas las semanas con Bildu allí. Llegó a utilizar hasta tres veces el 'vota Txapote' que hasta las víctimas han pedido que no lo hagan", critica. "Lo que más me molestó fue la utilización perversa por parte de Feijóo de las víctimas del terrorismo de ETA", remacha.

López ha recordado también que Sánchez aceptó todos los debates que se habían propuesto y "tendrá que ser el señor Feijóo quien explique por qué no quiere ir a la televisión pública".