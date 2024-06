Los candidatos a las elecciones europeas debaten con la amnistía y la ley del solo sí es sí de fondo

Los candidatos de las elecciones europeas de PP, PSOE, Sumar, Vox, Podemos y Ciudadanos han confrontado propuestas este lunes en el debate organizado por El País, Cadena Ser y El HuffPost a menos de una semana de las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Un debate en el que la política nacional se ha colado por parte de todos los candidatos, dejando de lado la política y los retos de la Unión Europea. La Ley del solo sí es sí se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del debate, rescatado tras meses en el olvido y que ha servido para que los candidatos de PP y Vox cargaran contra Irene Montero.

Por ejemplo, Jorge Buxadé, ha reprochado a la candidata de Podemos haber sido “el peor ministro” del Gobierno de España, por aprobar la citada norma, que provocó la salida de prisión y la rebaja de penas de violadores y agresores sexuales. “Que me acuse usted de atacar a personas cuando ustedes han sacado a decenas violadores y cientos de agresores de la cárcel”, indicaba espetando a Montero que "no tiene derecho a hablar en nombre de las mujeres, ninguna mujer está a favor de que se suelte a violadores", indicaba asegurando que Vox quiere una "Europa libre, no de burkas”.

El otro gran tema desde los primeros segundos del debate ha sido la Ley de Amnistía. Uno de los más contundentes ha sido el candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, que aseguraba que "los valores europeos, si algo no son, es amnistiar a un golpista”. Al mismo tema se ha referido también la candidata del PP, Dolors Montserrat, que desde su primera intervención se ha referido a la medida de gracia.

Otro de los puntos fuertes del debate ha sido el Pacto Verde Europeo. En una Europa que avanza hacia la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera de al menos un 55 % con respecto a los valores de 1990 de aquí a 2030, avanza hacia una Europa con emisiones neutras.

Sin embargo, Ciudadanos, PP y Vox han cargado contra la medida, uno de los grandes hitos de la legislatura. “Para poder competir, los agricultores quieren igualdad de condiciones, justicia”, remarcaba al inicio del debate el cabeza de lista de CS, Jordi Cañas, pidiendo una transición ecológica que no deje a nadie atrás.

Una cuestión que no veía el candidato de Vox, que tachaba el acuerdo como “un cachondeo”. “El 15 enero de 2020 se votó el Pacto Verde europeo y todos votaron a favor (...) Son unos mentirosos. Están diciendo algo distinto de lo que han hecho estos cinco años. Cuando los agricultores salen a la calle, el Gobierno de España les da porrazos”, indicaba al respecto.

Podemos también ha criticado el Pacto Verde Europeo censurando que la energía nuclear se reconozca como energía verde, a la vez que insistía en que “la tarea económica más urgente es la paz". "La transición ecológica solo se va a poder dar en un mundo en paz”, ha enfatizado.

Por su parte, el PP, se desmarcaba de la medida. “Hemos votado en contra de los paquetes sobre agricultura como Del Plato a la Mesa y de la ley de restauración de la naturaleza. Su comisario de Agricultura no ha sido influyente porque pertenece a un partido pequeño”, replicaba a Jorge Buxadé, en referencia al comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, perteneciente a la ultraderecha.

“Me siento muy orgullosa del Pacto Verde, necesitamos Pacto Verde con agenda social. Y tengámoslo claro: el tiempo no espera”, contraponía al respecto la candidata socialista y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera. “Ustedes [al PP] se ponen del lado de las grandes compañías energéticas. Creemos que una fiscalidad justa es capital y en una revolución industrial vinculada a las renovables”, insistía.

Por su parte, la candidata de Sumar, Estrella Galán, ha recriminado las palabras de Vox, que afirmaba que el mayor problema de Europa es la inmigración ilegal así como su postura acerca de las importaciones de productos agrícolas como el tomate marroquí. “A ustedes les gusta explotar a los inmigrantes y refugiados, que no dejan entrar, para tenerlos bajo plásticos cogiendo esos tomates que luego ustedes se comen”, indicaba denunciando las irregularidades en materia de Derechos Humanos que, a su juicio, encierra el Pacto Migratorio.

Precisamente a tenor de estas palabras de Buxadé, las candidatas de Sumar y Podemos han saltado en uno de los momentos más broncos del debate llamándole xenófobo y racista. "Solo le deseo que ni usted ni su familia tengan que huir por una guerra o una persecución de derechos humanos y se encuentren de frente a gente tan inhumana como usted", espetaba al respecto Galán.

Una cuestión que completaba Irene Montero, acusando a PP y Vox de “legitimar la violencia de los fascistas en España”, en referencia a las palabras que, por ejemplo, realizó el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, hablando del acoso que sufrieron la candidata de Podemos y Pablo Iglesias en las puertas de un juzgado hace una semana a la vez que reconocía “la valentía de Teresa Ribera por decir lo que está pasando": “Que no nos acobarde este fascista”, completaba mirando directamente a Jorge Buxadé.

Posteriormente, y casi al término del debate, Dolors Monserrat ha sacado una fotografía de las negociaciones de Junts y el PSOE en Bruselas en las fechas en las que se negociaba el borrador de la Ley de amnistía asegurando que es "vergonzosa" en la misma jornada en la que Feijóo ha abierto la puerta a realizar una moción de censura al PSOE tras los comicios, donde Junts es necesario para alcanzar la suma.

Eso sí, ha habido que parar el debate para que Àngels Barceló realizara una pequeña puntualización para explicar el contexto de la imagen puesto que el debate se ha emitido también en radio.