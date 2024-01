Los letrados de la Comisión de Justicia desmienten a PP y Vox: Armengol no ocultó el informe sobre la ley de amnistía

Europa Press via Getty Images

Los letrados de la Comisión de Justicia han aclarado en la reunión de la ponencia que tramita la ley de amnistía que no hubo ocultación del nuevo documento jurídico que dudaba de la constitucionalidad de la ley, aunque tuviera fecha del 10 de enero, ya que el texto se envía a todos los ponentes al mismo tiempo.

Fuentes parlamentarias, han señalado que durante la reunión este jueves de la Comisión de Justicia, el PP ha sido crítico con la tramitación de las enmiendas después de conocerse este nuevo informe de los letrados, mientras que Vox ha sugerido que se podría haber ocultado el documento para una mejor elaboración de las enmiendas parciales.

En este sentido, diputados de la Comisión han señalado que los letrados de este órgano, que son Piedad García Escudero, Isabel Revuelta de Rojas y Fernando Castillo López, han aclarado que el informe se envía a todos los ponentes el mismo día que se convoca la ponencia de la comisión y no se conocía antes.

Después de que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, haya asegurado que van a estudiar posibles medidas contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por ocultar el informe de los letrados de la Comisión, otras fuentes cercanas a la presidencia del Congreso han negado que la presidenta tuviera ese texto, que -sin embargo-, si se envía a la secretaría general de la Cámara.

No obstante, fuentes de la secretaría general de la Cámara precisan que los letrados adscritos a las comisiones no tienen por qué remitir sus informes a este órgano y que en este caso no lo ha recibido. El sistema habitual es remitir los informes a los grupos el día anterior a la reunión de la ponencia.

En torno a la posibilidad de que diputados de otros partidos hubieran accedido al informe jurídico antes de enviarse a la Comisión con el fin de poder justificar mejor sus enmiendas, las mismas fuentes han recordado que las iniciativas se pueden negociar a lo largo de la tramitación, por lo que no tendría sentido dicho argumento.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tras participar en la ponencia de la Comisión, ha reiterado que la ley de amnistía debe "pararse" tras el "contundente informe de los letrados contra el texto" que es "un auténtico disparate...y una indignidad para los españoles que estamos viendo cómo se les entrega impunidad y cómo se genera una casta política en nuestro país a cambio de un puñado de votos".

Gamarra ha avisado de que el PSOE debería "legislar conforme a la Constitución, y no al margen de ella".