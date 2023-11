Manifestación del PP contra la amnistía en directo: última hora de las protestas en Madrid hoy domingo 12 de noviembre

La alcaldesa de Valencia augura "una asistencia masiva" a las protestas del PP este domingo

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha augurado "una asistencia masiva" a las protestas convocadas este domingo por el PP contra la "cesión absoluta" del socialista Pedro Sánchez a los independentistas y ha animado a participar en la que se celebrará en la ciudad. "Esto no es un movimiento político, es un movimiento social" que se debe, ha asegurado, al "descontento" que existe "en la calle".



Catalá, en declaraciones a Europa Press tras visitar este sábado el festival tecnológico 'VLC Tech X-perience' en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ha insistido en que la convocatoria que lanzan los 'populares' "no está asociada a ningún partido político".



"No es una cosa de PP, no es una cosa de Vox, es un tema social", ha insistido, y ha remarcado que asistirán personas que "no están afiliadas a ningún partido" y que tienen "la necesidad de salir a la calle".



La primera edil ha considerado que el PSOE y a la izquierda "harían bien en reflexionar" en que "estos movimientos no son una cosa vinculada al PP o a Vox", sino que es "un tema y un movimiento social" debido al "mucho descontento que hay en la calle".