Manuela Bergerot: "Si el PSOE y Óscar López quieren ser izquierda valiente, que se atrevan con la vivienda"

Bajo el telón de la resolución del comité de garantías de Más Mádrid en el que da la razón al partido con el cese de Loreto Arenillas tras el estallido del 'caso Errejón', Manuela Bergerot, portavoz de la formación regionalista en la Asamblea de Madrid, cumple un año como cara visible en la Cámara de Vallecas.

Con cambios a su derecha tras la salida de Juan Lobato y la llegada de Óscar López, encara ya el camino hacia 2027 abogando por concentrar el voto progresista para derrocar a una Isabel Díaz Ayuso a la que incluso compara con Ignacio González por el presunto fraude fiscal de su pareja o las políticas de vivienda, que cree que pueden ser mejorables desde el Ejecutivo del que Más Madrid forma parte.

PREGUNTA: Loreto Arenillas dice que la resolución del comité de garantías le da la razón en cuanto a su expulsión, pero usted defiende que no. ¿Qué dice exactamente?

RESPUESTA: La resolución del comité de garantías lo que viene a ratificar es que el cese que se hizo desde el equipo coordinador y después ratificado por la mesa regional está correcto y en forma. Lo que viene a decir es que Más Madrid es una organización formal, somos unas señoras formales que cumplimos todos los pasos para garantizar los derechos políticos y de participación de cualquier persona en Madrid.

P: ¿Por qué si ustedes dicen que se ha expulsado a Loreto Arenillas de su puesto continuaba en la mesa regional? Incluso ha recibido durante estos dos meses y medio convocatorias para las reuniones de la misma.

R: El cese de Arenillas es como cargo del equipo coordinador y como responsable de la cartera de coordinación, no de ser miembro electo de la mesa regional. Es diferente al proceso por el cual dejas de formar parte de la mesa regional ya que no se ha abierto ningún proceso ahí. Yo le preguntaría a ella porque me parece una contradicción que quisiera seguir formando parte de la mesa regional, pero en un comunicado que emite dice que entrega el acta de diputada, que dimite de todos sus cargos y que se va de Más Madrid. Yo creo que que la respuesta la tendría que dar ella.

P: Reconocieron "errores" tras salir a flote el 'caso Errejón'. ¿Van a implementar mecanismos para que una denuncia no quede enterrada?

R: Se lo decía en un pleno a Ayuso y al Partido Popular pero también a todos los grupos parlamentarios: las violencias sexuales están en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La diferencia es que nosotros y nosotras somos una organización feminista y cuando hemos identificado ese esas violencias hemos sido contundentes. La diferencia entre ellos y nosotras es que no negamos un problema que nos atraviesa a todos y por lo tanto también nos atraviesa en Más Madrid.

Hemos tomado las medidas que había que tomar de forma inmediata, pero también, afortunadamente, tenemos las herramientas que nos da el feminismo. Lo primero es generar espacios de de de debate, de pensamiento, espacios seguros donde todos y todas podamos analizar qué es lo que nos ha atravesado como organización y donde no solo los protocolos son suficientes para poder siempre respaldar a cualquier mujer que vaya a denunciar un posible acoso, sino que tenemos que salir diferentes de esto. No se puede salir de la misma forma, eh?

P: Cumple justo un año como portavoz de la Asamblea. ¿Qué balance hace de este año como portavoz?

R: Que tengo más canas (risas). Mi orgullo siempre es colectivo y yo cuando pienso en este año lo que pienso es sobre todo que, por ejemplo ante un recorte de los derechos LGTBIQ+ en Madrid que Más Madrid está para defenderlas tanto dentro como fuera de las instituciones. Cuando las personas que están reclamando que la vivienda sea un derecho, saben que tienen en Más Madrid alguien en quien confiar y que lo va a exigir aquí cara a cara. Lo mismo cuando la comunidad universitaria, por ejemplo, es firme, y le dobla el brazo Ayuso. También saben que aquí dentro nos tiene a Más Madrid para continuar y para seguir presionando. Es el mayor orgullo que tengo de este año como como portavoz.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. Sergi González

P: ¿Y en lo personal?

R: Se podrían valorar lo que nos atraviesa todas las mujeres cuando ocupamos un cargo de responsabilidad o de liderazgo, que tenemos que demostrar el doble que los hombres, porque parece que esos espacios les pertenecen a ellos. Yo he hecho muchas cosas en la vida y entre ellas les he servido copas a todos los dirigentes del Partido Popular en Torrelodones. Y cuando ahora les hablo desde la tribuna y hablo a la Presidenta de tú a tú, cara a cara, siento una reafirmación y una confianza en que en ese poder de la democracia para igualarnos a todos. Y eso me encanta en cada pleno.

P: Más allá del PP, en el PSOE se frotaban las manos cuando se fue Mónica García y llegó usted pensando que les podría beneficiar. ¿Ha sentido ese escrutinio?

R: Si Más Madrid es lo que es a día de hoy es gracias a a Mónica García y tomar el relevo de una mujer como ella es un reto maravilloso porque pone el listón muy alto. Pero cuando yo tomé el relevo teníamos sobre la mesa un recorte de leyes y una derogación encubierta del Partido Popular de las leyes trans y LGTBI. Eso te hace no poder parar ni un minuto a pensar cómo lo haces. Es que no le puedo dar ni un segundo de respiro a esta señora que ha venido a convertir a la Asamblea de Madrid en el primer parlamento autonómico de la democracia de España en legislar para recortar derechos. Y luego, esa contundencia frente al Partido Popular que nos caracteriza a Más Madrid es también la que a su vez le da una respuesta al Partido Socialista madrileño. Somos los líderes de la oposición y el espacio nos pertenece porque nos lo han dado los madrileños en dos elecciones. Eso se defiende.

P: ¿Cómo ha vivido la salida de Juan Lobato y la llegada de Óscar López?

R: Juan Lobato ha debido de tener sus errores como secretario general del PSOE-M, pero a mí me parece un tipo honrado. Y creo que no debemos perder el foco: que es la primera dimisión del caso del novio de Ayuso. Tenemos que estar muy atentos para que el caso de un delincuente fiscal y una presidenta que se beneficia de esos delitos fiscales no se convierta en casos de filtraciones de los adversarios políticos del Partido Popular.

Con respecto al nuevo secretario general del Partido Socialista madrileño, yo le deseo toda la suerte porque para el 2027 necesitamos todos los votos progresistas para darle la vuelta al Gobierno del Partido Popular. Pero bueno, también como dice y le he escuchado decir a Óscar López, Madrid necesita una política valiente y de izquierdas. Yo le animo a que se atreva con la vivienda. Es ministro y con la ascendencia que tiene en Moncloa espero que le pueda servir para demostrar realmente una valentía en políticas que garanticen el derecho a la vivienda de los madrileños, porque es la emergencia a la que nos enfrentamos. Que sea valiente y que intervenga el mercado de la vivienda a favor de las personas, porque el mercado de la vivienda está intervenido ya por Tecnocasa y por Idealista. Ahí tiene un buen estreno.

P: ¿Por qué el Gobierno no interviene de verdad en el mercado de la vivienda?

R: Porque para el Partido Socialista los votos de los rentistas valen doble. Tiene que decidirse de qué lado está y creo que ha tomado buena nota de Más Madrid porque ha venido a rebufo de nosotras en la Asamblea. Hace dos años exigíamos al Partido Popular que tenía que aplicar la Ley de Vivienda estatal para que los municipios pudieran declararse como zonas tensionadas para poder topar los precios del alquiler. El Partido Socialista no votaba en contra porque bueno, debería de darles un poco de de pudor, pero se abstuvieron.

También hay que recordar que no la única vía exigir que se topen los precios del alquiler. Hay que pedir que se cierren los más de 20.000 pisos turísticos que hay en la Comunidad de Madrid y tantas otras iniciativas que vamos poniendo sobre la mesa, como por ejemplo la construcción de vivienda pública.

P: El Ministerio de Vivienda habla de que las competencias no son suyas sino de comunidades y ayuntamientos.

R: Una ministra de Vivienda no puede mandar un mensaje a los propietarios como si fueran propietarios de un solo piso pidiéndoles solidaridad hacia los inquilinos. Lo que tiene que hacer es exigir y tiene herramientas a su alcance. Hay marcos reguladores por los que podría imponer inmediatamente la regulación de los precios de la vivienda y topar los precios junto a otras medidas que le hemos puesto desde Más Madrid sobre la mesa.

Por ejemplo, con la Operación Campamento. El Gobierno puede garantizar allí que la vivienda de protección oficial sea permanentemente protegida y que un porcentaje altísimo sea vivienda de vivienda pública y no lo han hecho. Tienen todas las herramientas, pero como diría el nuevo secretario general del PSOE-M, lo que les falta a lo mejor es un poco de valentía.

P: El pasado viernes se filtraba una conversación de Mónica García con periodistas en el Día de la Constitución donde decía que lo importante con el PSOE-M era no pisarse la manguera con Más Madrid. ¿Cómo se hace eso para sumar ese voto progresista que decía para 2027?

R: Tenemos la fuerza en Madrid para ir marcando muchos temas. Por ejemplo, lo que decía en Vivienda donde afortunadamente ahora el PSOE está entendiendo que es por ahí. También en políticas públicas que confronten la emergencia climática. el derecho a tener acceso a una salud mental pública. Lo que nos muestra es que Más Madrid es la única solución frente al bipartidismo.

Yo a veces veo a un partido socialista un poco cómodo con esa pelea que intenta mantener Ayuso con Pedro Sánchez a través de una pantalla interpuesta. Más Madrid ha demostrado que nuestra presencia es la que garantiza en la Asamblea de Madrid que se hable de Madrid. Hablando de Madrid es la única forma que hay de torcerle el brazo Ayuso y hacer que rectifique.

Y esto es muy importante. Hay que recordarle a los madrileños todas las ocasiones en las que Ayuso ha tenido que rectificar. Lo ha hecho en las becas comedor, acercándose a esa idea que proponemos desde Más Madrid para la beca escolar universal, Ayuso ha rectificado y se ha tenido que auto enmendar en la derogación de las leyes trans y LGTBIQ+ gracias a las organizaciones en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, y a Más Madrid en ese trabajo no solo institucional en la Asamblea de Madrid parlamentario, sino también ante el Defensor del Pueblo. También contratando a mil profesores para la universidad pública madrileña gracias a la firmeza de la comunidad universitaria y a esa lealtad a todos los a los servicios públicos madrileños que tiene Más Madrid dentro de de la Asamblea.

P: ¿Cree que a Ayuso le interesa Madrid o está más pendiente del plano nacional?

R: Desde que Ayuso es presidenta no hay un solo ámbito de la vida de los madrileños que haya mejorado. ¿Han subido o bajado los alquileres? Han subido un doble dígito cada año. ¿Los jóvenes se han emancipado más? No, no hay más y mejor vivienda pública. ¿Hay menos listas de espera? No, han subido a un millón de personas. ¿Hay my más colegios e institutos públicos? No, hay más concertados y más barracones. ¿Hay más zonas verdes? No, hay más asfalto y menos árboles.

No ha mejorado en nada la vida de los madrileños desde el 2019. Lo único que ha mejorado la Comunidad de Madrid desde que Ayuso es presidenta, aparte de los negocios de Quirón, son los negocios de su novio, de sus allegados y su vida, que tiene dos casas sin tener que pagar ni hipoteca ni alquiler.

Yo creo que esta impunidad que sienten y esta avaricia va a tener un final. Para empezar, creyendo que un trabajo es ser comisionista. Segundo, creyendo que además de llevarte dos millones de euros por poner en contacto a dos empresas tienes la avaricia de de defraudar a Hacienda 350.000 €. Y encima no tienes fin para seguir haciendo negocios y repartiéndole a Quirón todos los contratos de la gestión de los hospitales públicos madrileños.

Esa avaricia, tiene un fin porque a mí todo esto me recuerda a Ignacio González. Ignacio González fue presidente de la Comunidad de Madrid y terminó en la cárcel.

P: Sigue llamando "defraudador confeso" a la pareja de Ayuso. Hay quien ironiza con que demanda a tanta gente para conseguir dinero y pagar el dinero que ha defraudado a Hacienda.

R: Sí, me ha denunciado como ha denunciado otras dirigentes de Más Madrid y también a periodistas. Es una estrategia de coartar el derecho a la libertad de expresión y de información para hacer caja para pagar lo que le debe a a todos los españoles. Pero vamos, esto a nosotros no nos va a amedrentar.

De hecho, gracias a Más Madrid, Alberto González Amador no solo va a tener que declarar y ante la justicia por el fraude fiscal, sino que además va a tener que declarar en una pieza aparte que se ha abierto gracias al trabajo nuestro equipo de abogados para que dé toda la información sobre sus negocios con el Grupo Quirón ya que no nos dejan hablar en la Asamblea de Madrid de dónde está yendo el dinero de los madrileños. Si no nos dejan fiscalizar aquí desde la Asamblea, pues vamos a fiscalizar a través de la Justicia.

P: Ustedes se quejan de esto, de que cuando registran cientos de preguntas, la Mesa las desestima. Igual que en la comisión de la cátedra de Begoña Gómez en la que han denunciado problemas. ¿Cómo se trabaja así?

R: Con el respeto que le tenemos a las instituciones y a la democracia. Y eso lo demostramos cuando nos tiran 9.000 iniciativas en la Mesa de la Asamblea, cuando nos impiden que haya expertos que puedan comparecer aquí para que puedan explicar qué ocurrió en las residencias con los protocolos de la vergüenza o cuando el Partido Popular, creyéndose que esto es su cortijo, quiere utilizar la comisión de investigación de la Complutense para convertirla en un show y seguir confrontando con con el Gobierno de España. Nosotras en cada una de estas situaciones encontramos un resquicio, porque afortunadamente en la democracia siempre hay, para que se pueda hablar de lo que de verdad importa, de lo que le importa a los madrileños. Por ejemplo en el caso de la comisión de la infrafinanciación de las universidades públicas madrileñas, que es la herramienta para degradar un espacio que es sinónimo de igualdad de oportunidades de pensamiento crítico o de innovación.

P: ¿Sirven para algo las comisiones de investigación? Se habla de la cátedra de Begoña Gómez pero no de que las universidades no tienen dinero ni para pagar la calefacción.

R: El Partido Popular ha hecho el ridículo una vez más con esa comisión. Lo que quedó patente por parte de los rectores a los que Más Madrid llamó a comparecer es que esa cátedra representa solo el 0,02% del presupuesto de la Universidad Complutense y que no está ahí el problema estructural. Precisamente lo que hemos mostrado es a esa comunidad universitaria que estaba organizada y movilizada firmemente exigiendo al gobierno de la señora Ayuso más financiación, señalándole que estaba desmantelando y asfixiando a la universidad pública madrileña y que con esa fuerza, desde dentro y desde fuera, como ocurrió aquí el pasado jueves con una manifestación frente a la Asamblea, Ayuso haya tenido que que torcer el brazo.

Es que se les nota el odio que tienen. Ese odio a que la clase trabajadora pueda acceder a una educación superior. Los grandes defensores de la meritocracia odian que el mérito esté por encima del dinero y de los apellidos para poder acceder a a la universidad.

P: ¿Cómo es posible que la Comunidad de Madrid renueve un contrato de comidas a una empresa que mes sí y mes también sirve comida podrida en residencias, escuelas infantiles o centros de menores como ha ocurrido con Plataforma Femar?

R: Yo como madre con con 6 euros no puedo darle una alimentación de calidad y en condiciones a mi hijo. La Comunidad de Madrid da seis euros por persona para que se incluya desayuno, comida, merienda y cena. Es inviable. Y ese es el trato que les da el Gobierno de Ayuso contratando a empresas reincidentes en dar comida podrida. Es como que se ensañan.

Es imposible que tengan una buena calidad, pero es el resultado de un modelo low cost de la Comunidad de Madrid con las personas más vulnerables. Porque lo vemos en las residencias, lo vemos en las escuelas infantiles y lo vemos en los centros de acogida de los niños y los jóvenes migrantes. Todo responde a un beneficio económico por encima de garantizar derechos fundamentales.

P: Sobre escuelas infantiles, ustedes mañana van a llevar una iniciativa al Pleno de la Asamblea pidiendo que se termine de regularizar a los profesores de escuelas infantiles en junio cuando acabe el curso y no ahora en Navidad. ¿Por qué?

R: Niños, niñas o personas con necesidades educativas especiales. Lo que más estabilidad les da es la continuidad, las rutinas. Si le quitas a esa persona que es su referente en el aula les estás dejando en una situación de vulnerabilidad. Por eso lo que exigimos desde Más Madrid es que eso se haga a final de curso, como es lógico y sobre todo también por los por todos los profesionales para que puedan desarrollar una atención continua durante todo el curso, que es su trabajo básicamente.

P: ¿Por qué en una región de casi 7 millones de personas y que no deja de crecer no ha habido oposiciones a este respecto de 2001 a 2021?

R: Porque tenemos a una Comunidad de Madrid que se ensaña con lo público y la educación pública en todas sus etapas. A la Consejería de Educación, la del señor Viciana que tiene a toda la comunidad educativa contra él, no le importa lo público porque mientras tanto van poniéndole la alfombra roja a todos los gestores de de la privada.

P: Estamos en plena negociación de los presupuestos para 2025 de la Comunidad de Madrid. ¿Qué cambiarían?

R: Los presupuestos que que nos han presentado para el año 2025 para esta región son unos presupuestos injustos e innecesarios, faltos de ideas y de innovación. No hay una sola idea nueva.

Son injustos porque seguimos con que el Partido Popular continúe con modelo fiscal injusto en el que hace que los millonarios no pongan una parte para el bien común. Son insuficientes porque siguen sin resolver la situación de las universidades públicas, siguen sin resolver en la escuela pública, en infraestructuras, en presupuesto para reducir las horas lectivas por el aumento de profesores. Es un presupuesto insuficiente para blindar la atención primaria. Es un presupuesto que no pone en la mirada la mejora de la vivienda pública para hacer frente a la emergencia habitacional que tenemos en la región y que sigue beneficiando pues eso, a los grandes especuladores.

P: Ayuso aseguraba este martes que la Comunidad de Madrid no iba a participar de los actos que va a organizar el Gobierno con motivo de los 50 años de la muerte de Franco. Paralelamente ustedes presentaban una proposición de ley para dignificar a las víctimas del franquismo. ¿Qué opinan al respecto?

R: La ley que ha presentado Más Madrid sería la primera ley en democracia que tiene esta región para atender un derecho fundamental y un derecho humano que es poder dar un entierro digno a a tus familiares. La señora Ayuso está mucho más preocupada por seguir tapando que en la Comunidad de Madrid no existen 50 fosas comunes con cerca de siete 3.000 personas todavía dentro.

También sigue negando que hay una ideología desde el Franquismo hasta ahora y que está en auge con bandas neonazis que van amedrentando a las personas LGTBI o que hacen aumentar los delitos de odio y de racismo. No entiende que garantizar el derecho a la memoria en la Comunidad de Madrid sería invertir en convivencia e invertir en construcción de una ciudadanía que se pusiera de parte del respeto a los derechos humanos y el respeto al que piensa diferente, que precisamente es lo que le hace falta a la señora Ayuso.

P: Hablábamos antes de del Gobierno. ¿Aguantará hasta 2027?

R: Sí, hay gobierno progresista para rato. Y afortunadamente en ese gobierno progresista está Más Madrid, pero también hay cinco ministerios de Sumar que le están marcando el camino al Partido Socialista para que no se conforme con no retroceder. Y lo estamos viendo con Pablo Bustinduy que está plantando cara a las aerolíneas o a las inmobiliarias para que dejen de cobrar esa cuota ilegal a los inquilinos. Lo estamos viendo con el Ministerio de Sanidad, que está blindando la sanidad pública frente a esos gestores privados que quieren hacer lucro con el derecho a la salud de todos los los españoles y las españolas. Lo estamos viendo con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con esa protección gracias a la Ley Rider de los derechos laborales o ese ERTE a los trabajadores en la DANA.

Gracias a esos cinco ministerios hay no solo estabilidad del Gobierno de coalición progresista, sino que además hay avances.

P: ¿Sumar suma o resta al resto de siglas que integran ese grupo plurinacional?

R: Sumar suma que podamos tener un gobierno progresista. Sumar suma a todos los españoles que vemos cómo estamos avanzando en esos derechos que que te comentaba antes. Creo la ciudadanía entiende que hay un grupo parlamentario en el Congreso que es Sumar y que también hay un grupo de ministerios a través de Sumar.

Incluso, aunque Yolanda Díaz haya dejado formalmente esos cargos y esa responsabilidad, simbólicamente sigue liderando ese ese espacio desde la Vicepresidencia del Gobierno y también desde el Ministerio de Trabajo. Y lo sigue liderando además con medidas concretas, por ejemplo, haciendo que el PSOE firmara ayer ese pacto ayer mejorar la industria de nuestro país y frente a la deslocalización de las empresas para que devuelvan cada euro del dinero público de todos los españoles.