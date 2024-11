Marlaska justifica cómo actuó la Policía en Paiporta por el riesgo real que corría Sánchez

Jorge Gil / Europa Press via Getty Images

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha valorado este miércoles la actuación de los servicios de seguridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Paiporta (Valencia) tras la dana ante el "riesgo real" que corría el jefe del Ejecutivo con la presencia de grupos marginales radicales.

Marlaska ha respondido en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del PP Alma Alonso, sobre la seguridad en la visita de los reyes, Sánchez y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el pasado 3 de noviembre a Paiporta, la "zona cero" de la dana.

Ha reconocido el titular de Interior que los ciudadanos de esa localidad tenían derecho a estar desesperados por la situación y ha dejado claro que nadie les criminaliza por los incidentes que se produjeron. "Este Gobierno es el primero que entiende la rabia, la frustración de tantos y tantos valencianos que lo han perdido todo. Pero no estamos aquí responsabilizando a nadie de la ira y la furia de esa gente, totalmente justificada. Lo que sí hacemos es perseguir esos puntos de violencia, evidentemente marginales, que una sociedad y una democracia no se pueden permitir", ha recalcado.

Sobre las afirmaciones de la diputada de que un informe de la Guardia Civil asegura que no hubo grupos radicales en esos incidentes, el ministro ha pedido que no se anticipen resultados de la investigación, porque está judicializada y no ha concluido.

Tras pedir que se deje trabajar a los investigadores, Marlaska ha querido agradecer el trabajo realizado ese día por las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente por la Guardia Civil, que era la que se encontraba desplegada y que garantizó la seguridad de los reyes. También ha recordado que el dispositivo de seguridad lo fija Casa Real cuando se trata de la familia real y pide ayuda a Interior en caso de que sea necesaria. "Y es lo que hacemos y lo que hicimos", ha agregado.

Y ha querido agradecer el trabajo de la seguridad del presidente del Gobierno, porque "vieron un riesgo real y efectivo de esos grupos marginales y actuaron como debían", ha subrayado Marlaska. El titular de Interior ha explicado que su departamento ha enviado a Valencia a 10.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil especialmente para esta emergencia y para garantizar la seguridad "desde el minuto uno".