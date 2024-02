Marlaska responde al ataque de Marimar Blanco en el Senado y pide "no trivializar con lo que es terrorismo"

Duro encontronazo este martes en el Senado a cuenta de "lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo". Lo han protagonizado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la senadora del PP Marimar Blanco, hermana del concejal secuestrado y asesinado por ETA.

En una tensa sesión y un doble enfrentamiento verbal entre la senadora y el ministro, Blanco ha acusado a Marlaska de poner la "alfombra roja" a los presos de ETA por la política de acercamientos y al expresidente catalán Carles Puigdemont y los investigados por 'Tsunami Democratic'. Además, ha acusado a todo el Gobierno de "inventarse un terrorismo bueno con tal de seguir arrodillados".

En su doble respuesta, el titular de Interior y magistrado de carrera ha pedido no "trivializar" con el término terrorismo, apelando a las víctimas de los atentados de ETA y del 11-M. "Yo, como usted, no me he arrodillado nunca frente al terrorismo; yo, como usted, sé perfectamente lo que es terrorismo", ha espetado a Marimar Blanco.

En su segundo turno, Marimar Blanco ha reclamado al ministro que "tenga al menos el valor de mirar a los ojos" a los policías que fueron heridos en las protestas independentistas por la sentencia del 'procés', antes de acusarle de pasar de ser "Marlaska el grande a un lacayo del 'juez' Sánchez".

"No se puede trivializar con lo que es terrorismo", ha contestado Grande-Marlaska, recordando que este año se cumple el 20 aniversario del 11-M y que, acto seguido, ha afeado que "confunda hechos que no tienen relación con el terrorismo".

"Las víctimas son un referente para este Gobierno, para mí y para usted, sabemos perfectamente lo que es terrorismo; no minimicen el concepto terrorismo tras la historia de este país", ha terciado entre las protestas de la bancada del PP.