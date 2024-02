Consuelo Ordoñez carga contra el PP como pocas veces en la Asamblea de Madrid: "Ustedes no tienen respeto ni educación"

La activista Consuelo Ordóñez, una de las caras más reconocidas en la lucha contra ETA desde que su hermano Gregorio Ordóñez (diputado del PP en el Parlamento vasco) fuera asesinado por la banda terrorista en el año 1995, ha sido noticia tras intervenir en la tarde de este lunes en la Asamblea de Madrid y arremeter duramente contra el Partido Popular.

La abogada ha acusado a los populares de continuar instrumentalizando "la muerte de las víctimas", con el objetivo de "sacar rédito político". Tras estas palabras, Ordóñez ha continuado arremetiendo contra el PP madrileño, asegurando que no tienen "ni educación ni respeto".

"Yo no insulto a nadie [...] denuncio con educación y respeto, cosa que ustedes (PP) no tienen con nosotras", aseveró la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo. ante la atenta de todos los diputados.

Al mismo tiempo agradeció al diputado socialista que le había permitido estar presente en la Asamblea, y reiteró en hasta tres ocasiones que había sido ella misma quien había solicitado acudir allí.

"He sido yo quien ha pedido la comparecencia al representante diputado socialista. Se la he pedido yo y le doy las gracias por haber gestionado y haberme traído aquí. Como para pedírselo a ustedes (PP)", insistió Ordóñez.

También quiso dejar claro por enésima vez cuáles son las aspiraciones del colectivo, destacando que no se deben "a nadie". "Yo no he venido aquí para hacer política ni demagogia. Soy activista y defiendo una causa que no tiene ideología política.", afirmó.

En último lugar resaltó cuál es su papel y la posición que la asociación defiende: "Somos independientes de todos los partidos políticos. Y eso nos da coherencia y libertad. Nadie nos marca la agenda, pero eso les molesta mucho a ustedes (al PP)", fueron las últimas palabras de una tensa intervención que ha encontrado el aplauso de diversos protagonistas políticos de la Comunidad, como la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, a través de su cuenta de X.