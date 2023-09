Meritxell Batet, presidenta del Congreso en la última legislatura, renuncia a su acta y deja la política

La expresidenta del Congreso Meritxell Batet, que ejerció este cargo durante las dos últimas legislaturas, ha renunciado a su acta como diputada y abandona la primera línea de la política, según ha anunciado ella misma en su cuenta de Twitter.

En su hilo de mensajes, Batet recuerda que lleva 19 años en política y considera este "el mejor momento para dejar la política activa con la satisfacción del trabajo hecho y del deber cumplido".

"Me voy con el orgullo de haber servido a un proyecto colectivo que busca, por encima de todo, mejorar la vida de las personas y transformar la sociedad. Un proyecto al que me he entregado en cuerpo y alma y al que seguiré sirviendo allí donde vaya", agrega en otro de sus tuits.

Diputada, ministra y presidenta del Congreso

Batet, que encabezó la candidatura del Partido Socialista de Cataluña por Barcelona en las elecciones del 23 de julio, era diputada desde 2004 y fue también ministra de Política Territorial y Función Pública durante un año (entre junio de 2018 y mayo de 2019) en el primer gobierno de Pedro Sánchez.

La hasta ahora dirigente socialista es jurista y con plaza de profesora en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

El PSOE obtuvo trece escaños en las elecciones generales del 23 de julio en la circunscripción de Barcelona por lo que el sustituto de Batet en el Congreso sería Ignacio Conesa Coma, que ocupaba el puesto número 14 en la lista.