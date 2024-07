No sólo García-Page: otros barones del PSOE también critican el concierto económico para Cataluña

Europa Press via Getty Images

Más allá de Emiliano García-Page y Javier Lambán, los primeros en expresar públicamente su disconformidad con el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa que incluye una financiación "singular" para Cataluña, otros líderes territoriales del PSOE se han sumado a las críticas en las últimas horas.

En concreto, Luis Tudanca (Castilla y León), Miguel Ángel Gallardo (Extremadura), Juan Espadas (Andalucía) y Juan Lobato (Madrid) han sido los otros barones socialistas que a través de sus declaraciones públicas han manifestado sus dudas o directamente su rechazo al preacuerdo.

García-Page espera que el partido "no tolere" el preacuerdo

El primer líder territorial socialista en criticarlo, poco después de que ERC diera a conocer el pacto el lunes, fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que lo calificó como un "grave atentado a la igualdad".

Page ha continuado con sus críticas este miércoles en una declaración institucional en la que ha llegado a decir que el preacuerdo no le vincula y que confía en que su partido "no lo tolere". "No podemos ser, el resto de territorios, los que paguemos otra investidura", ha señalado.

En su comparecencia de este miércoles ante los medios para hacer balance del curso político, el presidente del Gobierno ha defendido el preacuerdo porque es "bueno para Cataluña y España" y ha ironizado sobre las críticas de Page: "la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España". Ha recordado además que la Ejecutiva Federal del PSOE respaldó el preacuerdo en su reunión del martes.

En esa votación la única voz discrepante fue precisamente la de un representante del partido en Castilla-La Mancha, el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, que se abstuvo.

Otro de los dirigentes socialistas críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez, el líder del PSOE en Aragón, Javier Lambán, arremetió contra el preacuerdo el martes al tacharlo de "inadmisible" y considerarlo "una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles".

Preguntado sobre ese asunto, el expresidente del Gobierno Felipe González se ha limitado a decir en declaraciones a EFE que se siente "muy muy cerca" y "muy solidario" con dirigentes críticos como Page y Lambán.

En las últimas horas, otros barones se han sumado a esta ola crítica, entre ellos el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, uno de los más contundentes, que este miércoles ha asegurado que no va "a tolerar ni a defender que haya un sistema singular que perjudique los intereses" de su comunidad.

"No podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro", ha advertido.

Dudas y críticas más contenidas

El líder socialista en Madrid, Juan Lobato EFE

Otros líderes territoriales socialistas han mostrado públicamente su recelo con el preacuerdo, pero de una forma más contenida, entre ellos el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, que cree que este pacto "no es el ideal" y defiende un modelo de "cohesión, proyecto común y de igualdad" acorde con "los valores socialistas".

Desde Extremadura, Miguel Ángel Gallardo avisa de que estará "radicalmente en contra" del preacuerdo si quiebra el principio de igualdad entre los españoles, y el andaluz Juan Espadas confía en que su comunidad tenga en este nuevo escenario "las mismas condiciones que pueda tener Cataluña".

En general, los representantes socialistas críticos con el preacuerdo con ERC celebran la posibilidad de que Illa sea investido como presidente de la Generalitat, pero lamentan que sea a costa de un pacto que consideran que favorece a una comunidad autónoma en concreto en materia de financiación y piden que este asunto se aborde en un foro multilateral.

Para tratar de calmar esta inquietud y resolver dudas, el propio Illa se ha puesto en contacto en los últimos días con algunos barones socialistas, mientras desde Ferraz siguen optando por mantenerse en un segundo plano y dar protagonismo al PSC.

La líder del PSOE de la Comunidad Valenciana y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, sostiene por el contrario que se trata de "un acuerdo positivo que avanza por el camino de la convivencia y la normalidad constitucional y política".

También han defendido abiertamente el preacuerdo el líder del PSOE canario y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario general del PSOE de Murcia, José Vélez.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mostrado su "absoluto respeto" al preacuerdo.

El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, cree que el acuerdo catalán respeta los principios de "igualdad y solidaridad", pero ha recordado que Galicia "está reclamando desde hace muchos años una financiación singular".

Y desde Asturias, la vicepresidenta del Principado (presidenta en funciones ante la ausencia de Adrián Barbón, de vacaciones), Gimena Llamedo, ha subrayado la defensa de la "multilateralidad" y "solidaridad" entre los territorios como principios "fundamentales"