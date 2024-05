Cuenta lo que se debería decir si un taxista o conductor te lleva a casa y te pregunta si vives ahí

La creadora de contenido Safety Girl (@safetygirl_oficial) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que da algunas claves para que las mujeres puedan contestar en situaciones incómodas o incluso peligrosas.

Para enfrentar estas situaciones y evitar el peligro, la tiktoker ha apuntado que hay momentos en los que las mujeres deberían mentir, y ha propuesto algunos ejemplos útiles para que las usuarias tengan referencias rápidas al verse envueltas en momentos de riesgo.

Para empezar, la creadora de contenido ha dado tres ejemplos de respuestas para contestar si vas hacia tu casa en algún taxi, Uber o transporte similar y el chofer te pregunta si vives ahí: "No, vengo de visita"; "Vengo a una reunión" o "Vengo a ver a mi novio".

Otra de las situaciones es si estás en un lugar sola comiendo o tomando algo y alguien te pregunta que por qué estás tan sola, a lo que ha apuntado que puedes responder: "Mi novio está aparcando"; "No, mis amigas están en el baño" o "Mi familia ya está llegando".

Si, en cambio, estás en el ascensor de tu trabajo y alguien te pregunta si trabajas ahí, alguno de los ejemplos son: "No, vengo a dejar unas cosas"; "No, tengo una cita" o simplemente "No, no trabajo aquí".

También ha supuesto el escenario en el que te estás cambiando de zona o de ciudad y alguien te pregunta si eres nueva por la zona, a lo que puedes contestar: "No, conozco muy bien la zona"; "No, siempre me he movido por aquí" o "De hecho vivía a dos calles".

Además, ha recordado que es importante hacer saber a la persona que te está incomodando que no estás sola, por ejemplo fingiendo una conversación telefónica en la que puedes utilizar frases como: "Sí, de hecho estoy hablando con mi pareja"; "No, ya llegan a por mí" o "Sí, aquí están mis amigas".

Para terminar, la tiktoker ha dejado dos últimas recomendaciones. Primero, ha dejado claro que las mujeres deben recordar que no le deben explicaciones a nadie, por lo que si quieren contestar con respuestas genéricas o no contestar están en tu derecho.

Y el segundo y último consejo ha sido que si cualquier mujer se siente en riesgo o insegura no debe dudar en avisar a alguien que esté cerca que le pueda ayudar. Unas recomendaciones a todas luces muy acertadas.