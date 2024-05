Oriol Junqueras cuenta por qué nunca lloró durante casi sus cuatro años en prisión

David Andújar ha estrenado este domingo la segunda temporada de su sección en El HuffPost, Prohibido hablar de política, con uno de los dirigentes más influyentes en la política catalana (y española) de los últimos años: Oriol Junqueras. Para entrevistar al exvicepresidente de la Generalitat y actual líder de ERC, el periodista y presentador ha viajado hasta Sant Vicenç dels Horts, en la comarca del Baix Llobregat, para conocer los orígenes del líder independentista.

Durante una buena parte de la charla, Junqueras no duda en sincerarse sobre los casi cuatro años que estuvo en prisión tras ser condenado por sedición y malversación en el juicio por el procés. El líder independentista se siente "orgulloso" de haber estado en prisión y cree que le ha abierto "muchas puertas". "Desde aquí, mi agradecimiento al Tribunal Supremo", dice con cierta ironía.

En la entrevista, Junqueras no duda tampoco en detallar su día a día en la cárcel y cómo los demás presos le pidieron dar clase. "Querían que les enseñara historia, pero les respondieron que no porque la historia es una herramienta de manipulación masiva. Luego dijeron que querían clases de filosofía y les respondieron también que no porque la filosofía invita a cuestionarse el orden existente. Así que yo les sugerí que pidieran clases de matemáticas, porque aparentemente no son muy peligrosas, pero también les dijeron que se podían usar para delinquir", cuenta.

En los tiempos libres, jugaba al fútbol - "era contundente, lo que no significa que fuera bueno" - al parchís o al dominó con los otros presos e hizo amigos que, a día de hoy, mantiene. Algunos de ellos, destacados exdirigentes del PP. "Yo estuve con Bárcenas, Rodrigo Rato... Con alguno de ellos aún me saludo", asegura.

Pese a que fueron años difíciles para Junqueras, el líder republicano asegura que nunca lloró en la cárcel. "A mí me parece bien no darles el gustazo. Muestro mis sentimientos con los míos. Yo estoy orgulloso de haber pasado por la cárcel por defender la democracia y que la gente tiene derecho a votar y decidir su futuro", asegura.

Puedes ver la entrevista completa a Oriol Junqueras a continuación: