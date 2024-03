Óscar Puente habla por primera vez en estos términos sobre Ábalos: "Defraudado"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este viernes que, si hay alguna indagación sobre el 'caso Koldo' que le lleve a la conclusión de que algún cargo del Ministerio no merece su "confianza", será cesado, aunque se ha reconocido que no es "capaz de preveerlo".

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo de la Cadena Ser, sobre si contempla más ceses en su departamento relacionados con el caso tras la destitución del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares.

En este contexto, ha explicado que lo desconoce y que de momento es el único que está "justificado" por la pérdida de confianza, "no porque se le esté prejuzgando ni porque haya tenido participación en los hechos".

"El resto se ira viendo", ha agregado, para remarcar que lleva apenas tres meses en el Ministerio y que "obviamente" no tiene "ninguna vinculación" con los hechos antes de que fuera nombrado ni "ninguna vinculación personal con los que siguen en algún puesto y también estaban esa época".

Por tanto, ha subrayado: "Si hay alguna indagación que me lleve a la conclusión de que esas personas no merecen la confianza del ministro (él), serán cesadas. No soy capaz de preveerlo".

"He vivido la situación con mucho desgarro"

El titular de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que está "bastante defraudado" con el exministro José Luis Ábalos, ante su reacción a la petición de responsabilidades del PSOE por el 'caso Koldo', y que ha vivido la situación "con mucho desgarro" y "dolor" por su "afecto especial" hacia él como compañero de partido al que ha "respetado mucho".

"Más allá de lo político, me produce mucha rabia. Creo que hay gente que no está a la altura del partido al que pertenece y de la historia que tiene y de lo mucho que le debe. Me da la sensación de que no se sabe corresponder al partido: hay que saber estar y tener altura de miras", ha manifestado sobre cómo ha vivido la marcha de Ábalos al Grupo Mixto a raíz del caso en el que fue detenido su exasesor por presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En un desayuno informativo de la Cadena SER, preguntado por si cree que Ábalos va a "tirar de la manta" del 'caso Koldo', Puente ha señalado que el propio Ábalos ha dicho que no hay manta de la que tirar.

Dicho esto, ha añadido que "las únicas personas que te defraudan son en las que confías". "Yo sí estoy bastante defraudado, y creo que también bastante gente", ha abundado en este punto aludiendo de nuevo al también exsecretario de Organización del PSOE.

El PP "embarra y sobreactúa"

Puente ha sostenido que el Gobierno trata de "arrojar claridad" a este caso "en un escenario difícil" porque, según ha criticado, la oposición trata de "arrojar mucho barro sin justificación": "Para ellos todo ha sido corrupción, todo el mundo está pringado y que se esclarezca la verdad no es lo interesante".

"En esa disyuntiva estamos, en un escenario en el que algunos no quieren ser descubiertos y otros van a embarrarlo todo", ha abundado.

Respecto a la petición del PP de que comparezca en el Congreso y anuncie más ceses, el ministro socialista ha reprochado la "sobreactuación" de este partido cuando "precisamente no es la autoridad de referencia en corrupción". Además, ha señalado que para la sesión de control del próximo miércoles no le han registrado "ninguna pregunta".

"Compareceré, no tengo ningún problema, pero cada vez que me preguntan no les sale muy bien. Las intenciones están bastante claras", ha zanjado.