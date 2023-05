"¡Ostras!": Lobato sorprende al contar cuándo conoció a Pedro Sánchez

Le dimos una pala y un polo a David Andújar y lo mandamos al club de pádel de Soto del Real para que se echara unos raquetazos con el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, en la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost.

Después, ya descansando del tremendo esfuerzo —risas enlatadas—, ambos han conversado sobre cómo se lleva Lobato con los distintos líderes políticos.

Entre ellos, el actual presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Su jefe, vamos. "¿Tienes buena relación con él?", pregunta Andújar. "Sí, sí, desde hace mucho, además. Mucho antes de que fuera secretario general", responde Lobato.

"¿Cuándo os conocisteis?", quiere saber el presentador. "Pues a lo mejor en 2008 o por ahí", contesta el candidato. "¡Ostras!", se sorprende Andújar.

"Sí, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Madrid", explica Lobato.

"¿Y tú te imaginabas que pudiera llegar a ser presidente? ¿Apuntaba maneras?", inquiere el presentador.

"Es que es muy difícil imaginarte, porque no te paras a pensar si de todos los compañeros este puede ser o no", contesta el político. "Si me hubieran preguntado, pues sí, perfectamente puede serlo: tenía potencial, era un tipo muy listo y muy buen compañero. Perfectamente, sí".