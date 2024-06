Pablo Iglesias recuerda qué le parecía Ayuso cuando la conoció: sorprende, pero fue así

El exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, es el protagonista esta semana de "Prohibido hablar de política", la sección de David Andújar para El HuffPost donde los político exhiben su lado más cercano y personal.

Iglesias sorprendió a todo el mundo hace unas semanas al anunciar que iba a abrir un bar, Taberna Garibaldi, en pleno corazón del barrio madrileño de Lavapiés. Y como nosotros somos fans declarados del cerveceo, hemos aprovechado esta excusa para acercanos hasta el local y tomarnos una 'rubia' (o varias) con él.

Durante la charla, Iglesias asegura que su experiencia como cargo público en estos últimos años "ha sido una puta mierda" pese a que se declara orgulloso de todo lo conseguido con Podemos. "Yo era súper feliz en la facultad, me pagaban por cagarme en los fachas en las tertulias de televisión. Me metí en una cosa que fue importante para el país, pero que a mí en muchos aspectos me jodió la vida. Me alegro de haberlo vivido, pero ahora no me metería en algo así", admite sin titubeos.

En un momento dado, el exlíder de Podemos acepta el reto de Andújar de decir algo positivo de algunos de los rivales políticos que ha tenido en estos últimos años. De Sánchez, por ejemplo, dice que es "agradable" en las distancias cortas. De Puigdemont que es un tipo inteligente" y de Yolanda Díaz que al principio le parecía "muy buena gente y una tipa valiente". "Ahora tengo una opinión distinta de ella, pero espero que algo de la Yolanda que conocí sigua vivo dentro de ella. Hemos perdido completamente el trato. Desde hace un año ya no hablamos", admite.

También tiene tiempo para hablar de qué opinión tuvo de Isabel Díaz Ayuso cuando la conoció en sus tiempos de tertuliana en 'La Tuerka'. "Por entonces era simpatiquísima. Salimos a tomar cañas un par de veces y era muy agradable. Llegaba, daba dos besos a todo el mundo y en la tertulia se adaptaba y no decía nada que molestara mucho. Quiero pensar que esa parte de ella todavía existe", ha señalado sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

