Sánchez defiende su acción durante la DANA y apunta a Mazón: “No falló el sistema, fallaron algunas personas”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles con vehemencia la acción llevada a cabo por su Ejecutivo durante la DANA del pasado 29 de octubre y ha ensalzado el trabajo de organismos de competencia estatal como la AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar, puestos bajo la lupa por PP y Vox. Igualmente, y sin mencionarlo directamente a Mazón, ha acusado al presidente valenciano de fallar y no asumir sus responsabilidades.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha señalado que la Administración central ha estado con los afectados por las lluvias torrenciales "desde el principio" y que, "con más o menos acierto", han hecho todo lo que está en su mano "para superar esta terrible tragedia". "El Gobierno va a seguir con los vecinos de estos municipios hasta que finalice la reconstrucción", ha explicado.

Sobre la gestión de la emergencia, Sánchez ha recordado que el mando único en nivel 2 de alerta lo asume el gobierno autonómico. Mientras, al ejecutivo central le recae "la responsabilidad de la información sobre meteorología y caudales públicos, así como proveer de todos los recursos necesarios". "¿El Gobierno de España cumplió? Sí, lo hizo. Desde el primer minuto", ha dicho.

Para reforzar esa respuesta, Sánchez ha recordado que la AEMET ya avisó sobre la DANA cinco días antes y que ese mismo martes 29 por la mañana "llamó a Protección Civil (dependiente de la Generalitat) para alertar de la situación". "Además, estuvo lanzando comunicados y alertas durante toda la jornada", ha añadido.

Sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar, Sánchez ha defendido que no protagonizó ningún "apagón informativo" y que estuvo en "comunicación constante" con el centro de Emergencias de la Generalitat. "A las 12.07h. informó sobre el crecimiento del caudal en el barranco del Poyo. Información que la Generalitat usó para activar la alerta hidrológica. Además, envió 198 correos electrónicos, estuvo presente en el CECOPI y transmitió datos sobre la pluviometría y caudal puntualmente. Sólo hay que lamentar que uno de sus sensores se rompió a las 18.55h. Pero para entonces la gravedad de la situación ya era conocida por todos", ha dicho.

Por este motivo, Sánchez ha lamentado que PP y Vox intenten culpabilizar de la tragedia a los trabajadores públicos de ambos organismos. "Ellos no hacen juicios subjetivos ni cálculos políticos. Se basan en la evidencia científica y su trabajo consiste en recabar datos y trasladárselos a la actividad competente, que son las que realmente toman decisiones. Y la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar lo hicieron con rapidez y eficacia", ha señalado.

Además, el presidente del Gobierno se ha preguntado por qué la Generalitat Valenciana no tomó medidas de prevención más severas después de que ayuntamientos, administraciones y empresas privadas sí lo hicieran al recibir esta información, como la Diputación de Valencia o la Universidad. "¿Cómo es posible que PP y Vox que los organismos dependientes del ministerio de Transición Ecológica cuando estas administraciones y empresas tomaron medidas? ¿Cómo es posible que acusen al Gobierno de no haber informado a la Generalitat cuando la Delegada del Gobierno habló con las consejeras trece veces aquel día y hubo cinco altos cargos del Ejecutivo Central que contactaron en once ocasiones con el gabinete de Mazón? Los datos se elaboraron, los avisos se emitieron y la información llegó. Cosa distinta es qué hicieron esas instituciones con esa información. No falló el sistema, fallaron algunas personas", ha dicho.

Y sin mencionar directamente al presidente valenciano, Sánchez ha añadido que algunos cargos "muy elevados" no han entendido "su responsabilidad" o simplemente "se han desentendido de ellas". "Son las mismas personas que ahora vuelven a equivocarse y se dedican a embarrar, cuando lo que deberían hacer es retirar el lodo y ayudar a las personas que han sufrido este desastre". En este sentido, ha anunciado que en las próximas semanas se creará una Comisión de Investigación en el Congreso para analizar los sucedido y "depurar responsabilidades".

Sobre la ayuda desplegada en el territorio afectado, Sánchez ha insistido que el deber del Gobierno era otorgar "toda la ayuda que se pidiera", aunque haya lamentado que estas palabras fueran retorcidas por la oposición cuando las pronunció también durante una intervención en los días posteriores a la tragedia.

En todo caso, el presidente del Gobierno ha informado de que más de 20.000 trabajadores públicos se han desplegado en la zona para ayudar en la emergencia, aunque ha puntualizado que esa ayuda debe hacerse de forma ordenada para ser eficaz y al servicio de las personas que conocen el terreno.

Nuevo paquete de medidas de ayuda

Por último, Sánchez ha anunciado que su Gobierno celebrará el próximo jueves un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un tercer paquete de medidas de ayuda, por valor de más de 2.000 millones de euros. "Este nuevo paquete va a constar de nuevas ayudas y de nuevos instrumentos de crédito. Y tendrá tres objetivos principales: la ciudadanía, el parque móvil y el tejido productivo".

De manera resumida, el jefe del Ejecutivo ha destacado que se va a reconocer el derecho a que personas distintas a los convivientes puedan obtener las ayudas por fallecimiento y la posibilidad de que los familiares del fallecido perciban también ayudas por daños en sus viviendas.

Igualmente se dará también 'luz verde' a un plan para la renovación del parque automovilístico dañado por la DANA, con una dotación inicial de 465 millones de euros, que permitirá a los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros que no tendrá que devolverse y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya está empezando a pagar el Consorcio de Compensación de Seguros.