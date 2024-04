Pello Otxandiano, el "metódico" doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones que aspira a ser el primer lehendakari de Bildu

Eduardo Sanz / Europa Press via Getty Imagess

“Gauzak ez dira horrela / Gauzak horrelaxe daude / Eta ez da gauza bera nire adiskide”. Las cosas no son así, las cosas están así y no es lo mismo, amigo mío. Son algunos de los versos que dan forma a la canción Teoria Bat, uno de los temas del primer disco en solitario de Gorka Urbizu tras 25 años al frente de Berri Txarrak y que en las últimas semanas ronda la cabeza del candidato de Euskal Herria Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano.

De 1983, Pello es uno de los tantos Otxandianos que hay en Otxandio, un pequeño pueblo de Bizcaia. Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, el candidato escogido por la formación vasca es la cara visible de la regeneración de la que habla desde hace tiempo Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu. Encargado de presentarle en un Fórum Europa, Otegi afirmó que “darle voz a Pello es darle voz a una nueva generación”: “Los que llevamos muchos años tratando de traccionar un proceso que busque un país mejor [...] siempre hemos tenido en mente que, para que sea exitoso, tiene que haber nuevas generaciones que se incorporen”.

Otegi ya se había referido a esas nuevas generaciones en noviembre de 2023, cuando anunció que, tras una larga reflexión, no se postularía como candidato a lehendakari. Entonces, manifestó que “hoy, felizmente, hay gente nueva, de una nueva generación, que quiere hacer las cosas de otra manera, que representa los valores emergentes de la sociedad vasca”, algo que “da continuidad al proyecto en términos históricos”.

Hay quien opina que una de las ventajas de Otxandiano sobre Otegi es que el primero no tiene que hacer frente a la ‘mochila’ del pasado. Cuando ETA anunció el último alto el fuego, en 2010, Pello sumaba 27 años; en 2011, cuando se proclamó el cese definitivo de la actividad armada, 28 años. En una entrevista en naiz:, interpelado sobre este asunto, Otxandiano contestaba: “Yo pertenezco a otra generación y tenemos que hacer nuestra aportación, nueva y distinta. Pero también creo que se debe subrayar que Arnaldo [Otegi] y otros han hecho una aportación a la paz y a la justicia en este país que no se debería menospreciar. Probablemente se han perdido oportunidades para avanzar y hacer ejercicios honestos como país, para poder construir convivencia democrática, para avanzar en la reparación y en el reconocimiento de las víctimas”.

“Nuestra generación — proseguía — sí tiene la opción de mirar al ciclo anterior con una mirada más pausada, con otra perspectiva, y aportar un prisma nuevo, sobre todo para proyectarlo siempre hacia el futuro y para construir convivencia. Es importante tener una memoria plural y compartida, que nos permita comprender y a la vez ser críticos, porque todos y todas entendemos que los derechos humanos son la base de la convivencia”.

Otxandiano y Otegi se conocen muy bien. “Pello es la persona con la que Arnaldo pasa más horas”, comenta una fuente de EH Bildu, que destaca lo dispares que son el uno del otro: “Son como el blanco y el negro, mientras Arnaldo es más chistoso, de improvisar, Pello es muy metódico”, apunta. Esa apuesta por el método se deja ver en su propia presentación como candidato. Además del programa electoral para las elecciones vascas, Otxandiano ha querido proyectar las ideas principales de su candidatura a través de un libro, 'Begirada. Una mirada para el futuro del país'. Las 87 páginas que componen el texto desarrollan los planteamientos que él mismo, entre otros, había preparado en la nueva estrategia política de EH Bildu presentada en 2022: 'Euskal Eredua. Para un país mejor. Nuevas soluciones, nuevos liderazgos, nuevas mayorías'.

“Ciertamente no es habitual”, escribe Otegi en el prólogo, “que un candidato plasme sus reflexiones en forma de libro antes de una campaña electoral”. Y continúa: “Habrá sin duda quien prefiera el regate corto, el tuit más imaginativo o el insulto más zafio como herramientas para el debate político. En cambio, la izquierda soberanista trata en todo momento de elevar el nivel de ese debate, de serenarlo, de hacerlo popular sin renunciar a su complejidad”.

Ingeniería política

Para Otxandiano, la política debería tener algo más de ingeniería “en el sentido de tratar de buscar soluciones eficaces a problemas complejos”. Cuando Otegi anunció que la Mesa Política de EH Bildu proponía a Pello como candidato, en diciembre de 2023, bromeó asegurando que “ser doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones es una cosa que impone ya de saque”. Entonces, destacó que la apuesta por este oriundo de Otxandio es “una inversión cualitativa” que se resume en “solvencia, seguridad, rigor, alma y pasión”.

Aunque, como apunta Otegi en el prólogo, “Pello Otxandiano es todavía una persona poco conocida para la mayoría de la sociedad vasca”, no sucede lo mismo en Euskal Herria Bildu. Ha sido, hasta ahora, su director de Programa y, por tanto, el arquitecto de las líneas estratégicas de la formación en los últimos años. Antes de ello, fue concejal de la formación en su pueblo, entre 2011 y 2015, y también acompaño a Otegi en la refundación de Sortu, siendo el encargado de presentar la ponencia política del partido en 2016.

Como responsable programático de EH Bildu, hay quien considera a Otxandiano como el cerebro detrás de un supuesto giro de la formación para situar las políticas sociales por encima de la cuestión nacional. Fuentes cercanas al candidato, no obstante, matizan estos argumentos. “De lo que Pello habla es de un giro en las políticas públicas, apostar por las políticas de izquierdas y progresistas, para lograr una sociedad más justa e igualitaria, pero siempre con la soberanía en el horizonte”, apuntan. El propio Otxandiano plasma esa idea en su libro. “Renunciar a la soberanía”, escribe, “es renunciar al desarrollo de las políticas públicas que se requieren en este momento histórico”.

De lo que sí habla el candidato abertzale es de “pragmatismo transformador”: “EH Bildu es consciente de que es un instrumento imprescindible, [...] pero esto [un proyecto nacional vasco radicalmente democrático y basado en el desarrollo humano sostenible, que construya una comunidad cohesionada sobre los principios y valores de igualdad, justicia social y cuidado del medio natural] no se puede hacer solo desde una fuerza política, por muy amplia y diversa que esta sea, sino a través de nuevas mayorías sociopolíticas”. Un “pragmatismo transformador”, resume, “que no rehúye el debate de las ideas, que confronta cuando es necesario, pero que al mismo tiempo es capaz de alcanzar acuerdos, de sumar fuerzas y voluntades, de habilitar espacios para el encuentro”.

Pocas horas antes de iniciarse la campaña electoral, Otxandiano lanzaba un mensaje similar: “Además de acentuar las diferencias, lo que espera la sociedad vasca es que seamos capaces de alimentar un debate político en el que también se identifiquen puntos de encuentro para desde ahí poder formular un proyecto de país”. “Tenemos que ser capaces”, continuaba, “de construir un modelo de país entre diferentes”.

A este respecto y sobre posibles acuerdos tras las elecciones, hace unas semanas Otxandiano defendió que “las aspiraciones de cambio pasan por la articulación de un espacio colaborativo donde no se excluye a nadie, salvo a la derecha reaccionaria”, y donde “tiene que estar el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, la izquierda confederal y EH Bildu”. A partir de ahí, ya se verán las posibilidades de coaliciones postelectorales, señaló.

Esa voluntad de alianzas, cuyo mensaje será un latemotiv en la campaña electoral de Otxandiano, pudo verse en 2022, cuando el Parlamento vasco alcanzó un acuerdo histórico para sentar las bases de una futura ley de Educación. Aunque al final la norma no llegó a fructificar, Pello fue el encargado de la negociación por parte de EH Bildu.

La herencia familiar

Pello Otxandiano, según relata EH Bildu en un perfil del candidato, creció “en el seno de una familia abertzale muy vinculada al euskera”, una casa que experimentó “un momento fundacional” con “el bombardeo de su pueblo natal el 22 de julio de 1936 en el que resultó muerto su bisabuelo y dos hermanos de su abuela materna”. Esos hechos marcaron “el devenir y la visión de las siguientes dos generaciones”.

Su entorno familiar, “muy comprometido políticamente con el proceso de construcción nacional y social de Euskal Herria, marcó su pensamiento político desde muy joven”: “La imagen del lehendakari Agirre [PNV] en la sala de la casa de su abuela, los ecos de la resistencia antifranquista, la historia de la primera Korrika en cuya organización su tío materno tuvo un papel destacado o el compromiso con la cultura vasca y la política municipalista de sus padres influyeron en su pensamiento y vida”.

En 2012, Otxandiano presentó su tesis doctoral tras cuatro años de investigación en la Universidad de Mondragón y uno en la Chalmers University of Technology de la ciudad sueca de Göteborg, donde “tuvo la posibilidad de conocer de cerca los países nórdicos, sus características sociales y económicas y sus políticas públicas”. Con el título Factor Graph Based Detection Schemes for Mobile Terrestrial DVB Systems with Long OFDM Blocks, el candidato de EH Bildu analiza en su tesis "el rendimiento de la segunda generación de la televisión digital terrestre en escenarios móviles y propone un algoritmo iterativo basado en grafos de factores para la detección de la señal y la reducción de la distorsión causada por la variación temporal del canal, permitiendo así recibir la señal libre de errores”.

Aficionado al montañismo y a series como Succession, que "describe de una forma satírica las relaciones de poder y las relaciones entre las grandes corporaciones y los medios de comunicación de una forma bastante acertada”, Otxandiano aprendió a tocar el piano de forma autodidacta como “una manera de compartir hobby y tiempo” con una de sus hijas.

El próximo 12 de abril se sabrá si EH Bildu ha dado con la tecla al escogerle. Según las encuestas, por ahora, empata en primer lugar con el PNV.