Pilar Alegría critica a Feijóo por su "sonrisa cómplice" ante los ataques "machistas" de Jiménez Losantos

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha publicado este viernes un tuit en la red social X, antes Twitter, para criticar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su "sonrisa cómplice" ante los ataques "machistas" de los que ha sido víctima la dirigente socialista por parte de Federico Jiménez Losantos.

El líder popular ha acudido esta mañana para ser entrevistado en el programa matinal de EsRadio, donde se han vertido mentiras al respecto del curriculum académico y de la vida personal de Alegría. "Ella nunca acabó una carrera, sólo tiene un grado en educación infantil. Creo que estuvo seis meses en una guardería. Ese es su curriculum académico real. Cambió los pañales y limpió algún moco, pero poco tiempo. No terminó el año. Esta es la ministra de Educación", aseguraba el comunicador ante un Feijóo que sonreía al escuchar estas palabras. Además, Losantos también ha asegurado que "la hija" de Alegría está escolarizada "en el colegio privado más caro de Zaragoza".

Horas más tarde de la emisión de esta entrevista, la propia ministra de Educación ha salido públicamente a desmentir todas estas informaciones. "Por alusiones: no tengo una hija, sino un hijo. No va a un colegio privado, sino público. Hice mi carrera y un máster después. Si no dice la verdad en algo así, qué no pasará con el resto. Las palabras machistas de Losantos y la sonrisa cómplice de Feijóo hablan por sí solas", ha escrito. El tuit, rápidamente, ha alcanzado los más de 1.000 retuits.

Entre las personas que han compartido la publicación están compañeras del consejo de Ministros como Teresa Ribera. "En efecto, si en algo tan elemental mienten, manipulan y se mofan no se sabe de qué... Abrazo enorme y orgulloso, querida Pilar. Extensible a todos los profesionales de la educación infantil y a quienes nos cuidan cuando lo necesitamos (estos señores también necesitarán cuidados)", ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La propia web del Ministerio de Educación recoge la trayectoria académica y profesional de Pilar Alegría. "Diplomada en Magisterio, especialidad Educación Primaria por la Universidad de Zaragoza. Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense", puede leerse a golpe de un mero click.