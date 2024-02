Podemos se estrella en Galicia: hasta Pacma les supera en votos

Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images

Era la crónica de una muerte anunciada, pero los votos lo han confirmado. Podemos ha quedado fuera del Parlamento de Galicia con 3.105 votos y un 0,25% al 83,21% escrutado. Hasta Pacma les ha superado en votos.

No eran unas elecciones relevantes para el partido, como reconocían en privado desde la convocatoria varios dirigentes de la formación morada. De hecho, tanto Podemos como Sumar competían por el mismo electorado que quedó opacado por el aglutinamiento de voto del BNG. Pese a todo, no presentarse no era una opción para el partido morado.

"Lo que nadie nos puede pedir es que no nos presentemos", indicaba hace unos días Isabel Faraldo en una entrevista con Infolibre en el que pedía el voto para su candidatura asegurando que había "partido" hasta "el último minuto".

No obstante, reconocen fuentes moradas, el resultado que esperaban no era tan malo como el obtenido tras el escrutinio. De hecho, el CIS pronosticaba que Podemos Galicia iba a obtener un 0,2% del voto. Se han quedado, al 83,21% escrutado en el 0,25.

Tampoco en los anteriores comicios, los de 2020, Podemos obtuvo un resultado que les permitiera ser parlamentarios. En aquellos comicios, en plena pandemia, se hicieron con 51.630 votos y un 3,94%. Una diferencia de 48.430 votos y una bajada porcentual del 3,69%.

La candidata de Podemos Galicia a la presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo, simplemente invitaba este domingo por la mañana a la gente que saliera a votar para decir que el cambio político "es posible".

"Pusimos todo de nuestra parte en un escenario muy difícil. Dijimos esas cosas que nadie se atreve a decir y creo que eso es el verdadero valor de Podemos: valentía y transformación", insistía al respecto sin entrar en más detalles.

El divorcio que se produjo a principios de diciembre a la izquierda del PSOE provocó que existieran dos candidaturas. Tanto Sumar como Podemos decidieron concurrir por separado sin éxito ya que ambas formaciones se han quedado sin representación.

Una cuestión que también tiene su clave nacional tras la ruptura con Sumar y posterior marcha al Grupo Mixto, en el que se mantienen con cuatro diputados tras la dimisión de Lilith Vestrynge y con el foco puesto en las elecciones vascas, previstas a falta de convocatoria oficial para el 21 de abril y las europeas en las que el partido se vuelca con Irene Montero como candidata. "Si no tenemos a Irene, no nos queda nada", resume la misma fuente morada.