Nacho Álvarez abandona sus cargos en Podemos y renuncia a ser ministro sin el respaldo de su partido

En mitad de la tormenta, Nacho Álvarez ha dicho basta. El actual secretario de Estado de Derechos Sociales descarta ser ministro, como había propuesto Yolanda Díaz a Podemos, ante el rechazo de la formación morada. Y, de paso, renuncia a sus cargos internos dentro de Podemos, donde es parte de la Ejecutiva y responsable económico.

"Agradezco la confianza que ⁦Yolanda Díaz deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba. En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte", ha escrito junto a un comunicado anunciando su decisión.

Para el economista, "es evidente que la actual dirección de Podemos ha perdido la confianza que depositó en mí cuando me nombró miembro de la Ejecutiva". Ante esto, añade, "considero que lo más honesto es dar un paso al lado y dimitir de mis cargos en el partido, dejando tanto la Secretaría de Economía como el Consejo Ciudadano Estatal y la Ejecutiva", remata.

La renuncia llega pocas horas después de que se conociese que la actual vicepresidenta segunda había ofrecido una de las carteras que correspondería a Sumar en la coalición a Nacho Álvarez, un 'nexo' entre Sumar y Podemos.

Una oferta a cambio de que cesasen los ataques a su plataforma desde el bando podemita, como ha venido ocurriendo desde antes incluso de la complicadísima integración en la misma candidatura electoral.

El rechazo y la "enorme tristeza" de Belarra

Sin embargo, de inmediato la misma Ione Belarra, secretaria general morada y 'jefa' de Álvarez en el Ministerio de Derechos Sociales mostraba su total rechazo a esa posibilidad. Para la ministra en funciones, "los/as ministros/as de Podemos los elige Podemos". "Podemos sigue pensando que lo mejor que puede aportar al Gobierno de Coalición es profundizar las transformaciones feministas al frente del Ministerio de Igualdad".

Belarra también ha sido rauda en reaccionar a la renuncia de su número dos en el departamento, con otro mensaje en la red social X: "Me produce una enorme tristeza esta noticia".

"Gracias, Nacho, por todos estos años en los que he tenido la oportunidad de comprobar tu valía profesional y personal. Podemos no se merece estas estratagemas que ponen a nuestra gente a los pies de los caballos", remata la actual líder del partido.

El nexo entre Podemos y Sumar

Este economista madrileño se afilió a Podemos en 2014 y desde entonces ha ido escalando puestos en la formación, sin demasiado ruido e inicialmente al abrigo de Pablo Iglesias. Tras el cisma de Vistalegre II llegó a la Ejecutiva, incluso después de haberse apartado de las polémicas internas, recuperado precisamente por Iglesias, ganador de aquella votación contra Errejón.

En los últimos tiempos, Álvarez ha ejercido como uno de los mayores y mejores enlaces entre Podemos y la nueva formación de Yolanda Díaz, llegando a fichar por esta el pasado junio.

Sumar le incorporó como portavoz económico y encargado de perfilar el programa electoral del partido en materia de economía, un movimiento que generó rechazo en las filas moradas. En estos últimos meses, Nacho Álvarez compaginó su puesto de secretario de Estado de Derechos Sociales, sus roles en Podemos y un papel creciente en Sumar pasadas las elecciones, llegando a ser parte del equipo negociador del programa de gobierno con el PSOE.

Hasta que este viernes, Yolanda Díaz puso su nombre sobre la mesa en un intento de paz entre formaciones que no ha hecho sino avivar el enfrentamiento nada disimulado que ha acabado llevándose por delante a un perfil enemigo de ruidos y peleas internas.