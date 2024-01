Junts sigue en el 'no': "Hagan los decretos sin trampas"

Junts sigue haciendo sudar al Gobierno para sacar adelante este miércoles sus tres primeros decretos de la legislatura. La portavoz del partido de Puigdemont en el Congreso, Míriam Nogueras, ha recordado que Junts no ha garantizado "la estabilidad" al Gobierno y ha pedido que los decretos se hagan "sin trampas" para poder contar con su voto afirmativo.

Los siete apoyos de Junts son imprescindibles para convalidar las medidas recogidas en el escudo social o en el decreto para la reforma del subsidio del desempleo, así como las reformas necesarias en la administración de Justicia para acceder a 10.000 millones de euros de los fondos europeos.

En este sentido, el partido independentista ha exigido que Madrid "respete las competencias de la Generalitat" y que no se olvide de "la singularidad y las especificidades "de Cataluña. "Nuestros votos están al servicio del progreso de nuestro país. Estamos aquí por Cataluña, no por el reino ni por ustedes", ha dicho. Pese a todo, Junts sigue abierto a cambiar el sentido de su voto a última hora. "Ahora mismo estamos en el 'no', pero hay tiempo de rectificar", decía la misma Noguera en RAC-1 a primera hora de la mañana.

Nogueras ha reprochado al Ejecutivo que no haya negociado con su partido estas medidas antes de aprobarlas en el Consejo de Ministros y que haya sido necesario llegar a una "situación límite". De este modo, ha rechazado las presiones del Gobierno en palabras del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que esta mañana advertía de las consecuencias para la ciudadanía en el caso de que no se convalidaran los decretos. "Esa presión deberían habérselas aplicado a ustedes mismos entrando al Consejo de Ministros sin contar con el apoyo de Junts", ha señalado.