El PP se impone en la mayoría de ayuntamientos y el PSOE logra 'in extremis' Barcelona

Tres semanas después de las elecciones municipales del 28M, este sábado ha tenido lugar la constitución de los ayuntamientos con el cambio de guion en Barcelona como protagonista de la jornada, donde el socialista Jaume Collboni se ha hecho con la Alcaldía con el apoyo in extremis de los comunes y el PP.

En el mapa del poder municipal para los próximos cuatro años, el PP se ha impuesto en más de la mitad de los municipios más poblados del país. De las 52 capitales, los 'populares' tendrán el bastón de mando en 32, así como en otros 12 municipios de los 28 que tienen más de 100.000 habitantes.

Así, el PP ha triplicado su fuerza y ha rubricado acuerdos con Vox en seis capitales de provincia, mientras los socialistas han perdido más de la mitad de consistorios. El PP estará al frente de los ayuntamientos de cinco de las principales ciudades —Burgos, Valladolid, Toledo, Guadalajara y Ciudad Real— gracias a los pactos alcanzados con Vox, formación con la que logró formar gobierno además en 140 municipios españoles.

"En más de 140 municipios de toda España imperará el sentido común: impuestos bajos, servicios fuertes, calles seguras y una administración cercana y que facilite la vida a la gente. ¡Qué orgullo! Pronto serán muchos más", ha escrito Abascal en su perfil de Twitter este sábado

Mientras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este sábado la importancia de la política de proximidad y su compromiso con la España rural con su presencia en la constitución del Ayuntamiento de Celadas, un pueblo de la provincia de Teruel de 362 habitantes, en el que ha sido revalidada alcaldesa, con mayoría absoluta de 4 concejales frente a los 3 del PSOE, la popular Raquel Clemente.

"Tengo un compromiso con la España rural", ha explicado Feijóo, recordando que ha sido presidente de la Xunta de Galicia, gobernando para 34.000 núcleos habitados, y conoce el medio rural "por nacimiento, vocación y gestión". "Sé lo que hace falta: trabajo, empresas, servicios públicos, conectividad, algunas veces una red de abastecimiento, capacidad para conciliar familia con horario de trabajo", ha continuado el presidente del PP, quien ha proclamado: "Quiero ser presidente de la España rural, de todos los españoles que viven en la mayoría de los pueblos".

Collboni, alcalde de Barcelona 'in extremis'

El socialista Jaume Collboni es el nuevo alcalde de Barcelona tras una jornada marcada por la incertidumbre y la tensión. Cuando parecía que todo estaba atado para la victoria de Xavier Trias (Junts) tras un acuerdo con Ernest Maragall (ERC), un cambio en el guion ha dado la sorpresa. Una hora antes de la constitución del Ayuntamiento, los comunes aceptaban dar sus votos a Collboni sin exigir formar parte del gobierno de la ciudad, algo que ha resultado clave para que el PP apoyara al PSC.

Collboni, ha asegurado que cuenta con el resto de partidos con representación en el consistorio y que durante su mandato "la puerta de la alcaldía estará siempre abierta" para todos salvo "a los representantes de la extrema derecha", en referencia a Vox.

Así, ha sostenido que tiene "plena conciencia de la voluntad popular expresada por los barceloneses" y ha asegurado que la ciudad avanzará porque está convencido de que los mejores años están por venir. Collboni quiere "extender el modelo Barcelona a todo el mundo", como, por ejemplo, garantizando el acceso a las nuevas tecnologías, la cultura, abordando la emergencia climática y haciendo frente a las desigualdades sociales para que la ciudad sea un espacio de prosperidad, ha dicho.

Trias, sin embargo, ha sido más crítico. "Hoy, señor Collboni, señor Sirera y señora Colau, hacen un mal favor a la ciudad y al país. A mis 76 años, yo ya lo decía: 'Si no salgo alcalde, que les den a todos", ha dicho. El cabeza de lista de Junts ha reiterado que dejará el consistorio, como ya anunció que haría si no lograba la alcaldía, pero antes ha recordado a su contrincantes políticos que cuando se retiren "se irán a casa sabiendo que han hecho cosas que no deberían haber hecho nunca".

"Esto es la democracia, unos ganan y otros pierden", ha admitido el cantidato de Junts, no sin deslizar reproches a quienes le han desbancado de la alcaldía pese a ser el más votado: "hay que saber ganar y perder con elegancia, hay gente que no sabe perder con elegancia, no me refiero a ninguna persona, pero la miro", ha dicho levantando la cabeza hacia Ada Colau. El alcaldable de Junts se ha proclamado víctima de una "operación" que a su entender "no es una casualidad", ya que es "la tercera vez que pasa" y que busca impedir que Barcelona tenga un alcalde independentista.

Ourense y Pamplona también apuran el plazo

También en Ourense y Pamplona ha reinado la incógnita hasta casi el último minuto. UPN ha conservado este sábado el poder en los ayuntamientos más importantes de Navarra, entre ellos el de la capital, Pamplona, y la segunda ciudad, Tudela.

En el primer caso, Cristina Ibarrola ha tomado la vara de mando como cabeza de la lista más votada y ante la falta de acuerdo entre EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra para construir una alternativa con mayoría absoluta. En el segundo caso, Alejandro Toquero ha revalidado su mayoría absoluta. Además, UPN seguirá al frente de otros de los municipios más habitados de Navarra, como Barañáin o Valle de Egüés, y ha recuperado la Alcaldía de Estella.

Por su parte, EH Bildu también ha conseguido un importante peso en el poder municipal de la Comunidad foral, al acceder a 39 alcaldías, algunas de ellas también relevantes, como las de Burlada, Berriozar, Villava, Ansoáin, Tafalla o Berrioplano. De esta forma, se materializa en los ayuntamientos el resultado de las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que UPN fue la fuerza más votada, con un 25,27% de las papeletas, si bien EH Bildu consiguió el mayor número de concejales en toda Navarra, un total de 345.

Mientras, Gonzalo Pérez Jácome, líder del partido populista de derechas Democracia Ourensana, seguirá como regidor pese a haber sido denunciado por ocho delitos de corrupción. Después de semanas de secretismo y negociaciones entre el resto de partidos —PP, PSdeG y BNG— que no han logrado un pacto que se antojaba imposible. Finalmente no hubo sorpresas en el pleno, marcado por la expectación, cada partido se votó a sí mismo, excepto el BNG que apoyó al PSOE, aunque no sumaban mayoría.

Un anticipo de las generales

El dominio conservador en los ayuntamientos españoles y los acuerdos con la extrema derecha para gobernar en ciudades importantes se ve como un anticipo de lo que puede suceder tras las elecciones generales, convocadas anticipadamente por Pedro Sánchez para el 23 de julio tras los malos resultados obtenidos por los socialistas en los comicios locales de mayo.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que las tomas de posesión protagonizadas por numerosos alcaldes populares supone "la primera parte del cambio de ciclo político, que no ha finalizado", sino que concluirá el próximo 23 de julio tras las elecciones generales.

Gamarra ha planteado a los votantes "tener una mayoría lo suficientemente amplia el 23 de julio para que el candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, pueda gobernar" y, por lo tanto, "abrir un nuevo ciclo de esperanza y de crecimiento económico y social, así como de fortalecimiento institucional".

Los "acuerdos de la vergüenza"

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado los "acuerdos de la vergüenza" entre el PP y Vox para gobernar instituciones, y ha acusado al PP de "vender las políticas de la mujer a una fuerza de ultraderecha", cuestionando así el desarrollo de esas políticas.

Rodríguez, que ha acudido este sábado a la toma de posesión de la que fuera su compañera de gabinete, la exministra de Sanidad Carolina Darías como alcaldesa de Las Palmas, se ha referido, en declaraciones a los periodistas, a cómo se están conformando los gobiernos de algunas comunidades autónomas y municipios tras las elecciones del 28 de mayo.

La también ministra de Política Territorial ha recordado que fue desde las concejalías de la Mujer, ahora denominadas principalmente de Igualdad, donde se sentaron las bases de las políticas públicas de igualdad en España y ha añadido que "es eso lo que se pone en riesgo con estos acuerdos de la vergüenza".

Ha afirmado que el PP de Alberto Núñez Feijóo "ha estado dispuesto a vender las políticas de la mujer a una fuerza de ultraderecha, cuestionando así el desarrollo de todas esas políticas públicas a lo largo de estos años". "Por nuestras madres y nuestras abuelas, que pelearon por ello, y por nuestras hijas, que quieren seguir gozando también de esos derechos, vamos a estar muy alertas, muy atentos para que los pactos de la vergüenza, ese pacto sin complejo y sin vergüenza del PP de Feijóo con la extrema derecha, no nos haga retroceder un solo milímetro", ha agregado.