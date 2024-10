Preguntan a Felipe González qué opina del emérito tras los audios con Bárbara Rey y no defrauda

El expresidente del Gobierno Felipe González ha vuelto a ser preguntado por la figura del rey emérito Juan Carlos I tras salir a la luz la serie de audios con la actriz Bárbara Rey, en los que se hace referencia también al general Alfonso Armada, uno de los militares condenados por el golpe de Estado del 23F.

La cuestión sobre el deterioro de la imagen del anterior monarca ha salido a relucir en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' de TVE. Antes del programa conducido por Xavier Fortes, el exdirigente del PSOE también había sido inquirido en plena calle por esta cuestión en la jornada en la que fueron desveladas dichas grabaciones, momento en el que afirmó desconocer el contenido -"no tengo ni idea de lo que me hablan"-, para después acabar valorando que "ahora que me habláis de lo que van, menos lo oigo".

González, conocido por siempre realizar una defensa férrea de la figura institucional del rey que actualmente reside en Abu Dhabi, se ha presentado a la siguiente pregunta de Fortes. "Pero, la figura del rey... ¿cree que para la historia quedará mancillada? ¿Por algunas cosas que se saben?".

"[La imagen del rey emérito] se recuperará cuando se haga la historia. Cuando se haga la historia de verdad" Felipe González, expresidente del Gobierno de España

El exmandatario español ha respondido de la siguiente forma: "Hay algunos defectos que se le atribuirán, como nuestra memoria no nos sitúa en los acontecimientos tal como fueron sino en la actualidad que se le sirve. Se deteriorará ahora y se recuperará cuando se haga la historia". Mas González no se ha detenido ahí y ha detallado, a renglón seguido, que será "cuando se haga la historia de verdad, de en qué contribuyeron unos y otros".

También ha anotado que "es cómo se hizo", antes de apuntar a su mandato. "La verdad, a mí lo que más me satisface de lo que hice fue reconciliar a los españoles y que viviéramos en libertad y en paz. Eso es lo que más me satisface", ha asegurado Felipe González.

González, sobre las informaciones, reitera que tiene "buena impresión del rey"

A preguntas de los periodistas del programa, sobre las informaciones que aparecen en los medios sobre el rey Juan Carlos, González afirmó tener "una buena impresión del rey". "Renunció a ejercer todo el poder que tenía, que era todo y por tanto facilitó ese tránsito constitucional", añadió.

A juicio de Felipe González, "no se puede juzgar con acontecimientos de hoy lo que pasó en otro momento, siempre es un error histórico tremendo. El rey fue facilitador de la transición, ninguna monarquía europea ha pasado por el control que ha tenido la española, incluida la votación de la institución en las Cortes Generales".