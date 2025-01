Qué es la cuestión de confianza a la que Puigdemont pide que se someta Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pactado con Junts debatir la proposición no de ley para pedir al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza. A cambio, el Ejecutivo va a poder sacar adelante el decreto 'ómnibus' que incluye medidas como ayudas a la DANA, la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte o la moratoria de desahucios para personas vulnerables.

La proposición no de ley parta de un mensaje que lanzó Carles Puigdemont a finales de noviembre cuando valoraba el primer año del acuerdo con el PSOE para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una reunión de la cúpula de Junts.

"Ha llegado el momento de un punto de inflexión o de dejarlo correr para no hacer perder el tiempo ni la paciencia a nadie", expresaba el también expresidente de la Generalitat escenificando desde entonces una 'ruptura' con el Ejecutivo tumbando varias de sus medidas.

Pero, ¿qué es la cuestión de confianza? La fórmula viene recogida en el artículo 112 de la Constitución. En él se afirma que el presidente la presentará ante la Cámara Baja "previa deliberación del Consejo de Ministros".

La confianza se entenderá otorgada si obtiene el voto favorable de la mayoría simple del Congreso; esto es, más síes que noes y tras un debate similar al desarrollado en las investiduras, con intervención inicial y turnos para las demás formaciones.

De no obtener dicha confianza, el efecto sería similar al que se produciría si hubiera dimitido, que no continuaría al frente del Ejecutivo. En ese escenario, se abriría un nuevo periodo de consultas del rey para hablar con los grupos parlamentarios del Congreso y buscar un nuevo candidato que presentar al debate de investidura.

¿Tramitar es votarla?

No. Junts presentó esta proposición no de ley en diciembre. Cabe recordar que el resultado de una proposición no de ley no es vinculante y que la prerrogativa es exclusiva del presidente del Gobierno.

Por ello, Junts reescribirá el texto que presentaron en el Congreso hace unos meses especificando claramente este aspecto por lo que, cuando se tramite, será un mero hecho de escenificación de los apoyos al Ejecutivo y, a priori y salvo sorpresas, no tendrá consecuencias. Al margen, Junts levanta el bloqueo a las negociaciones con el PSOE desbloqueando así, entre otras cosas, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Dos precedentes

El procedimiento de la cuestión de confianza solo se ha planteado en dos ocasiones desde la aprobación de la Constitución de 1978.

La primera de ellas fue presentada por el entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez el 16 de septiembre de 1980 para poner en marcha un programa de austeridad económica y desarrollar el Estado de las autonomías.

Suárez consiguió la confianza del Congreso, donde su partido, la UCD, no tenía la mayoría absoluta, por 168 votos a favor, 164 en contra, dos abstenciones y cuatro ausencias.

La segunda cuestión de confianza la planteó el presidente socialista Felipe González el 5 de abril de 1990 para pedir una "especial política de diálogo" que permitiera llevar a cabo una economía competitiva en el marco de la UE, impulsar la política exterior y progresar en el capítulo de las autonomías.

González obtuvo el apoyo de la Cámara por 176 votos favorables, 130 en contra, 37 abstenciones y tres ausencias, además de las ausencias de los cuatro diputados de HB.