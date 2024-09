Rajoy: "Aunque nos gobierne ese en el que estáis pensando, entiendo que nadie tiene la más mínima intención de irse a otro sitio"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha apelado este lunes desde Ribadeo (Lugo) a mirar "al futuro" en una España que, a su juicio, "no está en su mejor momento".

El exmandatario del PP ha sido recibido este lunes en el Ayuntamiento de Ribadeo, donde ha firmado en el libro de oro del municipio mariñano invitado por su alcalde, Daniel Vega.

"Espero que veamos todos ese futuro y durante muchos años porque entiendo que nadie tiene ni la más mínima intención de irse a otro sitio diferente de éste en el que estamos, aunque nos gobierne ese en el que estáis pensando", ha concluido Rajoy su discurso, en el que ha reivindicado la figura del también expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo.

Así, ha recordado que este lunes su firma se incorpora al libro de oro de la villa ribadense en el que también figura la rúbrica del segundo presidente del Ejecutivo central tras la dictadura.

"Cuando venía para aquí me acordaba de Calvo-Sotelo y decía, ¿qué diría Calvo Sotelo si viera lo que todos ustedes y yo estamos viendo en este momento en España y que no vamos a recordar porque, precisamente como todos ustedes lo ven, no seré yo el que le castigue recordándoselo?", se ha preguntado Rajoy.

Rajoy ha destacado como "un hombre culto, inteligente, bueno, con mucho sentido del humor y moderado" a Calvo-Sotelo, al que considera "una de las personalidades políticas más importantes de los últimos años" que, como presidente, "vivió una etapa dura".

A juicio del presidente de España entre 2011 y 2018, no se habla "demasiado" de la "gran aportación" de Calvo-Sotelo al desarrollo del país, pues fueron sus "trabajos" los que dieron lugar a la entrada de España en la Unión Europea. "Y menos mal que lo hizo", ha apostillado Rajoy.

En su intervención, que ha sido seguida por la secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado; el exmandatario ha agradecido la invitación al alcalde de Ribadeo, que, para Rajoy, "es uno de los municipios más emblemáticos de Galicia".

En esta línea, ha destacado que la localidad mariñana ha alcanzado los 10.000 habitantes, un hito "muy importante" porque "es muy importante que la población aumente" en España, "donde desgraciadamente se está concentrando demasiada gente en muy poquitas zonas y hay muchos lugares donde la gente por unas o por otras razones prefiere no estar".

Rajoy ha remarcado que Ribadeo es un municipio "con historia de verdad" que goza de un "muy rico patrimonio cultural", "una gastronomía muy bien cuidada" y tiene "unas playas que son envidia sana de mucha gente".

Pero "lo más importante" para el expresidente "es tener futuro", algo que Ribadeo "tiene", por lo que ha invitado al regidor ribadense a "seguir haciendo cosas y dando la talla".

"Piensa, alcalde, que todo depende de ti", ha añadido Rajoy, que ha remarcado que "todos" deben "tener muy claro" que el "esfuerzo, trabajo, dedicación y empuje sirve para mucho".