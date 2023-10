Revilla se pronuncia de forma tajante sobre los pitos a Sánchez en el desfile del 12-O

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido de lo más tajante al hablar este sábado en laSexta Xplica sobre los pitos y abucheos que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recibió en el desfile del 12 de octubre.

"Es la primera vez que no estoy, en 20 años. Es curioso. Yo he estado ahí todos los años y siempre pitan cuando hay alguno de izquierdas gobernando. A Mariano Rajoy no le pitaba nadie. Yo creo que es de mal gusto en un día donde se homenajea a las Fuerzas Armadas, se habla de convivencia, de España... A mí, a español, no me gana nadie", ha justificado.

Revilla ha defendido que ver "ese despliegue de banderas e insultos, que parece que se quieren apropiar de un símbolo" le hace que, a veces, "yo no me ponga la bandera porque no me mezclen con este tipo de gente que van a desahogarse, como van a pitar a un árbitro en un partido de fútbol".

"Es que es casual cuando gobierna el PSOE. Cuando gobierna el PP, nadie hace nada. Quieren convertir la fiesta nacional en su fiesta. No en la de todos", ha señalado.

Sobre los gritos de "que te vote Txapote", Revilla ha reconocido que "la mejor respuesta la ha dado la persona que sufrió en sus propias carnes la muerte de su hermano".

"Es un reducto de gente que no dice nada en favor de los que queremos que ese día... Pero es que van a eso. Van organizados para meter la pitada, sino es el que preside el Gobierno de España uno de los suyos. Me hace pensar que es un reducto muy de derechas", ha explicado.