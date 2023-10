La hija de una víctima de ETA responde con firmeza a este tuit de una concejal de Vox

Maria Jauregi, hija de Juan María Jauregi, político socialista asesinado por ETA con 49 años en el año 2000, ha respondido con mucha firmeza a la portavoz de Vox en Ponferrada, Patricia González, tras el tuit que ha publicado en el que mencionaba a algunas víctimas de la banda terrorista que habían estado en el PSOE.

La concejal de la formación de Santiago Abascal ha reaccionado así tras la reunión que, este viernes, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mantenido con la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa.

"Víctimas de Eta del partido socialista Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente. Fernando Buesa, Juan María Jáuregui , Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundua, Isaias Carrasco", ha señalado en un mensaje publicado en Twitter, junto a una imagen del encuentro.

Pero, tras ello, Maria Jauregi no ha dudado en responder con una firmeza total al mensaje de la concejal de Vox. "Te agradecería que no utilizaras el nombre de mi aita como arma arrojadiza #Respeto", ha señalado, en un mensaje que suma más de 6.600 me gusta.

No ha sido la única reacción que la hija de Juan María Jauregi se ha visto obligada a hacer, ya que, tras ver un mensaje similar del presidente de Vox en Vizcaya, Niko Gutiérrez, no ha dudado en responder de la misma manera.