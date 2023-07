¿Tendrá consecuencias la silla vacía de Feijóo?

Europa Press via Getty Images

Salvo cambio de última hora, habrá una silla vacía en al menos dos debates electorales. Alberto Núñez Feijóo protagonizará un cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia el 10 de julio. Y ya. La Cadena SER y El País han cerrado un debate a cuatro –esto es, también con los líderes de Sumar y Vox- pero no estará el presidente del PP. También ha declinado participar en el que organizará RTVE. “No vamos a convertir la campaña en un circo al gusto de un presidente desesperado”, enfatizan en Génova.

Las encuestas públicas e internas siguen dando como claro ganador al PP en los comicios del 23 de julio, pese a que el ruido por los pactos con Vox han dado oxígeno demoscópico a la izquierda. Y, partiendo de este marco, la consigna del equipo de Feijóo siempre ha sido arriesgar lo menos posible. Aunque esto conlleve no presentarse a un debate electoral. “Aceptamos un cara a cara, que se celebrará, y un debate a 7 con todas las fuerzas que pueden influir en la gobernabilidad, que podría realizar RTVE”, se escudan las fuentes consultadas.

“No vamos a convertir la campaña en un circo al gusto de un presidente desesperado”

Algunas voces en el partido reconocen el riesgo que conlleva dejar esa silla (o atril) vacía, elevando el protagonismo de Santiago Abascal, representante único de la derecha política en esos debates. “Da la sensación de que tenemos miedo a debatir, a confrontar ideas”, en palabras de un diputado de la anterior legislatura. Amén de que ahora “no nos van a parar de preguntar por qué nos negamos a ir a los debates”, pudiendo entrar en un bucle complicado. Si bien, la impresión que subyace de la polémica es que “Feijóo ya se ve presidente mientras Sánchez hace todo lo posible para no perder el poder, y ese contexto sí es bueno”, en palabras de un barón territorial.

“Da la sensación de que tenemos miedo a debatir, a confrontar ideas”

En efecto, tradicionalmente, es el jefe del Gobierno el que siempre ha puesto más reparos para debatir. El propio Sánchez, sin ir más lejos, se negó a un cara a cara con Pablo Casado. Pero, como avanzó El HuffPost, el presidente no tiene otro objetivo que confrontar, acudir a todas las entrevistas posibles y exponerse al máximo para tratar de darle la vuelta a los sondeos. “No es una opción quedarnos parados”, según alguien de su equipo directo, que se felicitó por la entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero.

Los constantes movimientos de la precampaña centraron buena parte de los corrillos de la fiesta por el aniversario de este diario, que concentró a un elevado número de ministros y altos cargos de distintas formaciones políticas. “Nos daban por muertos. Ya nos habían hecho las medidas para el ataúd y ahora hemos demostrado que estamos vivos, y que podemos dar la batalla”, se reivindicaron desde el bloque de izquierdas. “La ofensiva de Sánchez por un lado y los errores del PP con Vox por otro nos han animado”, concedía otro destacado cargo de Moncloa.

En el PP son conscientes de que no han sido sus mejores días. Prueba de ello es que la dirección nacional apremió a sus estructuras para cerrar ya los acuerdos pendientes con la formación de Abascal, a fin de pasar pantalla e intentar recuperar la iniciativa. El viernes, se conoció el de Extremadura, que dejó a su líder María Guardiola, en una situación muy delicada. Finalmente, pese a su compromiso público, Vox entró en el gabinete a través de la consejería de gestión forestal y mundo rural.

Oficialmente, el PP sacó pecho porque el pacto “incluye de manera expresa la violencia machista como un problema real que hay que erradicar en la sociedad extremeña”. Y resaltó que sólo se le da una consejería y no dos a los de Abascal. Sin embargo, la propia Guardiola ha reconocido que "la violencia machista como tal no aparece en el acuerdo". "No ha debido ser un buen día para Guardiola. Ni hoy (por el viernes) ni la última semana”, en palabras de un alto cargo de la formación. “Arriesgó tanto que se quemó y se puso a casi todo el partido en contra”, resumió un líder territorial, en conversación informal con este diario.

"Guardiola arriesgó tanto que se quemó y se puso a casi todo el partido en contra”

Fue Isabel Díaz Ayuso la que declaró que había que pactar con Vox sin líneas rojas, y así ha ocurrido. Aunque en Génova lanzó otro recado en este sentido, justo después de la fumata blanca en Extremadura: “Defenderemos nuestra legitimidad para gobernar en solitario donde somos la fuerza más votada y tengamos más escaños que toda la izquierda junta”. Toda una declaración de intenciones, ya de cara al día después de las elecciones generales. “Feijóo no quiere a Abascal de vicepresidente y hará todo lo posible para evitarlo”, según un diagnóstico bastante compartido en el PP.

Por ello, y pese al ruido de las últimas semanas, el PP sigue apuntando a los 150 escaños en el Congreso de los Diputados, esa barrera psicológica según la cual entienden que podrán gobernar en solitario. “Una cosa es la realidad mediática y política y otra la realidad en la calle. En la calle, no quieren a Sánchez y saben que hay una oportunidad real para echarle. Nuestro votante sigue muy movilizado”. Y de ahí el lema de campaña de Feijóo: “Es el momento”.