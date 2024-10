Transforma TSC: qué se sabe sobre el software de la Complutense que ha llevado a Begoña Gómez a otra imputación

Europa Press via Getty Images

Peinado asesta otro golpe a Begoña Gómez. El juez ha imputado este martes dos nuevos delitos a la mujer del presidente del Gobierno, por presunta apropiación indebida e instrusismo en relación a la contratación de un software del máster de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense.

La decisión para esta nueva imputación se toma después de que Peinado admitiera a trámite parcialmente una querella de la organización ultracatólica Hazteoír sobre este asunto, que en un principio recayó en otro juzgado, el 48.

En el auto publicado hoy, el juez ordena citar personalmente a Begoña Gómez para que acuda en persona al juzgado el 18 de noviembre a las 13:30 horas para darle traslado de la querella. Posteriormente, sería citada a declarar.

Pero, ¿de qué se le acusa ahora a la esposa del presidente del Gobierno? ¿Qué sospechas tiene el juez? ¿Existe base para esta imputación? En El HuffPost repasamos algunas de las preguntas que deja ahora esta nueva polémica decisión del juez Peinado.

¿De qué software habla el juez?

Begoña Gómez empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en septiembre de 2014, sólo tres meses después de que Sánchez fuera elegido secretario general del PSOE. Desde aquel mismo año, la ahora mujer del presidente del Gobierno codirigió el Máster Propio de Fundraising [captación de fondos], relacionado con su profesión. Cinco años después, en 2019, la Complutense creó la Cátedra de Transformación Social Competitiva. De nuevo, con Begoña como codirectora.

El software objeto de la querella se utilizó para esta cátedra y se pudo desarrollar gracias a la colaboración de tres empresas: Indra, Telefónica y Google. Consistía en una página web donde las pequeñas y medianas empresas podían consultar de manera gratuita distintos parámetros sobre competitividad, responsabilidad social y desarrollo sostenible.

Según las informaciones publicadas por algunos medios, Gómez logró que las dos compañías españolas y el buscador estadounidense "crearan a coste cero" esta aplicación. La colaboración se articuló "como un proyecto altruista para una entidad sin ánimo de lucro y de carácter educativo", según publicaba El Confidencial el pasado mes de mayo.

¿Por qué se le acusa de apropiación indebida?

La organización ultra Hazte Oír considera que Begoña Gómez se aprobió de forma indebida de este software al considerar que lo habría "inscrito a su favor" a través de la entidad Mercantil Transforma TSC SL, de la que ella sería titular. Es decir, se habría "adueñado" de un software financiado por empresas privadas que aportaron el dinero porque estaba dirigido para una cátedra de la Universidad Complutense.

¿Qué dice la Complutense?

En efecto, Begoña Gómez registró en noviembre de 2023 Transforma TSC, S.L. Pero no se ha demostrado por el momento que la empresa, creada para poder desarrollar actividades profesionales diferenciadas de las que llevaba a cabo en la Complutense, haya puesto a su nombre ningún software. Cabe recordar, además, que en la web de la aplicación - ahora eliminada por no renovarse la cátedra - se señalaba de forma explícita: “El uso de este software no tiene coste, y puede ser utilizado por cualquier empresa que quiera transitar el camino hacia la sostenibilidad".

La Complutense investigó esta posible apropiación y, en julio, admitió que no había detectado ninguna ilegalidad. Pese a todo, pidió al juez Peinado que siguiera investigando este asunto "por la falta de colaboración de Gómez".

¿Y por qué acepta investigarla por "intrusismo"?

Peinado le imputa a Begoña Gómez un segundo delito por presunto intrusismo al considerar que la querellada habría incurrido en ellos al "redactar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte de la Complutense, de un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica" para la creación de este software. "La querellada no ha acreditado, disponer de conocimientos ni facultades, para estar cualificada técnicamente, al objeto de conocer científicamente, las citadas necesidades exigidas a los licitadores", sostiene el juez.

¿Cuáles pueden ser las condenas?

La apropiación indebida se castiga con penas de prisión de entre seis meses y ocho años, según el artículo 253 del Código Penal. En cuanto al delito de intrusismo profesional, tipificado en el artículo 402, las condenas pueden ser de hasta tres años.

¿Cuáles son los otros delitos que mantiene Peinado?

El juez Juan Carlos Peinado ya investigaba hasta ahora a Begoña Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Preguntado al respecto por estas nuevas decisiones del juez, Pedro Sánchez ha señalado este martes desde la India: "Misma querella y mismo recorrido. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Llevamos casi un año con esto. De donde no hay nada, nada se puede sacar". Por último, el presidente del Gobierno ha reiteado que sigue confiando "en la Justicia y en el Estado de Derecho".