Tudanca: "Llevo un mes sin poder hablar con Pedro Sánchez"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha cargado contra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acusándole a él y a su entorno de "filtraciones" e intentos de "desestabilizar" su labor en el partido después de que el partido haya cancelado el proceso de primarias que se inició el pasado viernes.

En una entrevista concedida a El País, Tudanca señala que lleva un mes sin poder hablar con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien le transmitió que iba a comenzar el proceso de primarias previo al congreso federal en la federación castellanoleonesa, al igual que ocurrió en 2021. "Lo intenté hace ya prácticamente un mes. Le dije que quería hablar de este proceso. Durante un año se han estado lanzando nombres, filtraciones, candidatos, desde el entorno de la secretaría de Organización, generando ruido y desestabilizando a la federación. Yo quería hablar tranquilamente de cuál era el presente y el futuro del partido aquí, contarle mi percepción y escuchar la suya", explica.

Sin embargo, no pudo acceder al presidente: "La respuesta ha sido la suspensión de las primarias por parte del secretario de organización federal [Santos Cerdán], que le ha impedido a los militantes del partido aquí tener voz. Y luchamos mucho para que los militantes fueran los que decidieran. Tengo la sensación de que mientras nosotros nos dedicábamos a trabajar y luchar por Castilla y León frente al primer Gobierno con la extrema derecha que ha tenido este país en una autonomía, otros se dedicaban a desestabilizar".

Aunque prefiere no decir nombres, Tudanca acusa a Santos Cerdán de utilizar las mismas armas de lo que desde el partido se denomina "fachosfera". "Me molesta que en el momento en el que estamos haciendo un frente contra esa denominada fachosfera, se utilicen por parte de algunos compañeros aquí las mismas armas. Me parece repugnante cuando el PP utiliza la fachosfera para hacer daño al proyecto político del PSOE, a Pedro Sánchez, a su familia, y me lo parece cuando algunos desde dentro del partido utilizan esos mismos medios, incluso algunos dirigidos por condenados en la Gürtel por financiar al PP. Es doloroso", asegura al respecto.

Así, se queja de la decisión de Ferraz y asegura que lo único que pide es que los militantes votes y que el partido sea "un lugar de debate" donde a los dirigentes se les pueda decir "lo que se piensa" y que "el emperador está desnudo". Por ello, indica que el proceso para arrancar primarias es "lealtad" y "no sumisión".

Sobre las primarias canceladas por el partido, señala que la resolución es una cuestión hasta ahora inaudita para él. "Dice que no hay norma a aplicar, que por tanto es una interpretación absolutamente subjetiva. Tanto es así que le pide al próximo Congreso Federal que lo regule. Por tanto, reconoce que no está regulado. La demostración de que no lo está es que hace tres años el proceso fue así. Según esa resolución, todos los congresos autonómicos celebrados en 2021 fueron nulos", denuncia al respecto. y señalando que hace tres años el proceso fue exactamente igual.

"Si hace tres años se podía, ¿por qué ahora no? En fin, no tiene mucho sentido. Yo creo que las normas deben ser iguales siempre y no pueden interpretarse, sobre todo a la conveniencia del que manda", explica.

Y explica que Ferraz era consciente del proceso: "Nos pidieron que el congreso autonómico fuera a partir de enero. Lo pusimos los días 25 y 26 de ese mes. Nos dijeron que no fuera en diciembre y aceptamos esa indicación. No había ninguna interferencia", explica.

"Llevan un año diciendo algunos que tienen no sé cuántos candidatos, ¡un año! Y ahora necesitaban más tiempo. No tiene mucho sentido. Y además, era un calendario con las mismas garantías y los mismos plazos que el federal (...). Yo no me puedo creer, habiendo estado desde el origen, que quienes defendieron que la voz era de los militantes ahora pretendan intervenir en procesos orgánicos, autonómicos o provinciales. No me lo quiero creer. Prefiero pensar que todas esas filtraciones sobre alternativas son anónimas porque nadie se atreve a decir en voz alta que me están buscando candidatos, a decir que Pedro Sánchez quiere quitarme", señala Luis Tudanca.