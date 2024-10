Un mes de tira y afloja: Lobato desentierra la guerra interna por el liderazgo del PSOE en Madrid

"En Madrid creo que ya toca consolidar, por fin, un proyecto ambicioso y solvente para echar al PP. Lo hemos dado todo para tener un programa de región claro y de izquierdas, una presencia social y mediática muy fuerte y plantar cara a Ayuso cada semana. Cada día". Es el mensaje que el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, mandaba por WhatsApp a decenas de afiliados después de que el 30 de agosto el PSOE informara de que iba a adelantar su congreso federal un año y que iba a tener lugar antes de que finalice el año en Sevilla.

"Te pido fuerza, apoyo, ilusión y tu compromiso para conseguirlo. Si te sumas a este proceso, aquí me tienes. Cuenta conmigo", concluía Lobato en el mensaje en el que pedía que el PSOE fuera unido, desde Madrid, a la cita federal lanzando un plebiscito en torno a su liderazgo.

Un mensaje que, en clave interna, no se leía como una invitación a participar en el comité sino como el inicio de un plebiscito que determinará el futuro de Juan Lobato. Desde entonces, la actividad de Lobato aumentaba sustancialmente en redes sociales y medios de comunicación.

El 3 de septiembre, la tourné del socialista madrileño se iniciaba en Al Rojo Vivo de laSexta, donde era preguntado por su posible relevo. Ahí continuaba el 4 de septiembre en Espejo Público, el 5 de septiembre en declaraciones a medios de comunicación tras reunirse con Isabel Díaz Ayuso, el 6 de septiembre de nuevo ante los medios junto a Reyes Maroto y Mercedes González, el 9 de septiembre, de nuevo, en Espejo Público, el 10 de septiembre en Onda Cero, el 11 de septiembre en Público, el 12 de septiembre en El Debate, el 14 de septiembre con un doblete en Cope e Infobae, el 15 en los pasillos del Senado, el 18 de septiembre en El HuffPost, el 19 en la Asamblea de Madrid, el 22 de septiembre en declaraciones a medios en el centro de Madrid, el 24 de septiembre en Espejo Público y Radiocable y el 27 de septiembre en Onda Madrid.

En total, 17 apariciones hablando sobre el futuro congreso del PSOE de Madrid en apenas 24 días, algunos incluso con diez días seguidos de lo que desde algunos dentro de la federación madrileña definen como "ruido".

"Ferraz ha mandado un mensaje y es que hasta el congreso federal se guarda silencio con los congresos que se van a producir después. Es pronto, no tiene sentido estar hablando de esto y que Juan entre todos los días entrando al trapo. Al delegado del Gobierno le preguntaron una semana y se ha encargado ante los medios de ir apagando esos rumores que no favorecen al partido", resume una fuente de la dirección socialista, que, resignado, se queja de la estrategia que está siguiendo el secretario general del PSOE de Madrid.

Misma cuestión que se indica desde la dirección de una importante agrupación madrileña, que aporta buena parte del voto de los afiliados. "El PSOE de Madrid está desestructurado y sin músculo. Lo único que tenemos a día de hoy es un secretario general que está solo centrando en salvarse y buscar afinidades en medios de comunicación conservadores a pesar de que solo le llaman para criticar al partido. No hay un proyecto claro y lo más peligroso: sin un equipo capaz de convertir al PSOE de Madrid en una alternativa. La única opción es rehacer el proyecto con personas renovadas y contando con la sabiduría de alcaldes, y exalcaldes. Y esto no lo digo solo yo, lo dice buena parte del partido porque a día de hoy Juan no tiene apoyos porque no controla el poder orgánico", denuncia.

Ferraz, por su parte, sigue la estrategia de callar ante el ruido que sale desde Madrid. "Cuando llegue ese momento, los territorios hablarán. Pero, sobre todo, lo hará la militancia. Este es el partido de la militancia. Llevamos diez años practicando la democracia participativa y así va a continuar siéndolo. (...) Pero insisto: esto será siempre después de noviembre", indicaba la portavoz del partido, Esther Peña, en una entrevista a este medio.

"En Andalucía va a haber mucho lío con quitar o dejar a Juan Espadas y no vas a escucharle hablar de eso. Al contrario, Lobato aquí está tratando de crear un relato que no funciona porque la militancia está cabreada desde hace mucho tiempo con él y nadie salvo él entra en el juego de manera pública. No lo entiendo", añade otra fuente de la dirección del PSOE de Madrid.

En la misma dirección se pronunciaba la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y organizadora del congreso de Sevilla, Emma López, en una entrevista con Espejo Público: los liderazgos ni se ponen ni se quitan a dedo. "Se eligen por la militancia, estamos en clave federal, es el momento del debate de ideas donde se va a hablar de vivienda y financiación y otros temas como enfrentar las fake news", explicaba sobre la importancia de hablar de lo que se decida en Sevilla y no de lo que ocurre dentro de cada territorio.

Pese a que el propio Lobato se refirió al proceso hace apenas dos semanas en este medio, El HuffPost se ha vuelto a poner en contacto con él para conocer su opinión acerca de estas afirmaciones que lanzan desde sus filas. "Siempre que me han preguntado he hablado de mi continuidad. Y cuando han arrancado los procesos lo he dicho con claridad y transparencia", indica al respecto sobre el por qué no sigue la línea marcada por su partido y habla desde el primer momento del congreso madrileño que se producirá entre diciembre y marzo.

Lejos de fijar el mensaje instalado en el PSOE de que lo importante es Sevilla y lo que allí se decida, Lobato hasta ahora se ha limitado a hablar en nombre de los militantes asegurando que están "hartitos" de cambiar de candidatos "cada dos años". "Todas estas preguntas que me hacen de gente que ha ido diciendo o filtrando sobre mi continuidad, pues son libres de hacerlo. Yo no les juzgo y yo no les voy a criticar porque lo hagan en este momento y oye, cada uno sabrá como y cuando lo plantea", se ha limitado a decir este mes, como dijo hace dos semanas de forma menos directa en la entrevista con este medio.

"No sé qué es eso de “controlar el poder orgánico” ni quién tiene su interés en eso", responde Lobato a las críticas de personas que prefieren no dar su nombre y que son sus compañeros de filas. "Lo que es una política de derechas, o lo que más favorece a la derecha, es generar crisis internas y cuestionar permanentemente la organización desde el minuto uno, muchas veces por razones personales", explica el secretario general de los socialistas madrileños asegurando que así no ganarán las elecciones.

"El proyecto está elaborado por cientos de militantes y aprobado por todos en el partido. Es nuestro programa de gobierno. Hay muchos cientos de concejales, alcaldes, portavoces y militantes que forman el equipo de este partido y merecen mucho más respeto que esas declaraciones anónimas", se queja Lobato asegurando que en lo que va de año se ha reunido con más de 3000 militantes y que nadie le ha mencionado nada.

La respuesta a Ayala

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, se ha pronunciado por primera vez este lunes en La Razón sobre la sucesión en el PSOE madrileño en una entrevista sobre el centro de menores de La Cantueña. Al margen del conflicto con la Comunidad de Madrid, evitaba entrar en el enfrentamiento directo con Lobato y hablaba de la importancia de las diferentes identidades que configuran los partidos, aunque no dejaba pasar enviar un mensaje a Lobato.

Cuando le preguntaban si se presentaría a unas primarias contra el que ya fuera su contrincante en las celebradas en 2021, optaba por seguir la línea marcada por Ferraz, aunque con recado: "Estamos en un momento distinto. Ahora mismo estamos en el momento de un Congreso Federal en el que creo que lo importante es debatir el proyecto que va a salir del PSOE federal. (...) A mí me parece un error ver tantos titulares hablando de liderazgos, (...) si hablamos de Madrid me sorprende mucho que haya tanto titular hablando de liderazgos en Madrid cuando no es lo que toca".

Lobato recogía el guante desde la sala de prensa de la Asamblea de la Madrid unas horas más tarde cuando era preguntado al respecto: "Yo creo que nítidamente de izquierdas es el modelo que defiende el PSOE de Madrid", explicaba poniendo como ejemplo que el partido había defendido al alcalde con el centro de menores no acompañados. Además, expresaba que se alegraba de que la "gente opine y tenga posición" con respecto a su liderazgo.

A vueltas con las listas

Mientras tanto, el primer viso de "integración" dentro del partido ha sido la lista única de delegados que el PSOE-M lleva al congreso de Sevilla. Una de sus dos representantes es la secretaria general del PSOE de Alcorcón y exalcaldesa de la localidad, Natalia de Andrés. En 2021 votó a favor de Ayala, motivo por el cual muchos apuntan a un signo de tender puentes. No obstante, diversas fuentes consultadas en los socialistas madrileños afirman que, tras ser inhabilitada por la justicia, "fue colocada" por el equipo de Lobato como secretaria general adjunta de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) con un sueldo anual de 95.232 euros. Según sostienen, desde entonces apoya a Juan Lobato.

Los socialistas madrileños publicaban en un comunicado en el que se especificaba que Lobato está hablando con todos los cargos orgánicos del partido en Madrid para configurar la lista y conseguir que "todos estén representados". De esta forma, se acallaría lo que lleva semanas corriendo por el partido: la posibilidad de que el choque entre defensores y detractores de Lobato ya se hiciera visible antes del Congreso nacional. Son muchas las agrupaciones socialistas que explican a este medio que no se ha recibido ninguna llamada de Lobato o su equipo para figurar en ellas.

"La lista del congreso de Sevilla es la lista de Juan Lobato. No ha habido trabajo de consensuar. Sorprende el interés de Juan en hablar de sí mismo y de su supervivencia cuando estamos preparando un congreso federal. También de la ausencia de autocrítica", señalan desde una de ellas.

Una cuestión que Lobato niega: "La lista no está hecha. Estará el 13 de octubre que es la fecha establecida, como en el resto de España. Yo he hablado personalmente con muchos secretarios generales y con otros tantos hablaré estas semanas hasta el día 13. Y será de integración de las agrupaciones por supuesto".

"Es humo. Juan Lobato va a vender que está cosiendo las sensibilidades que hay para dar voz a todos, pero la realidad es que Ferraz ha dicho a los que están en contra suya que nadie de una voz discordante o eche leña al juego. Él solo se está cavando su propia tumba", responden al respecto desde la dirección de una de las agrupaciones que han participado en este artículo.