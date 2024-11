Vecinos afectados por la DANA reclaman más ayuda del Ejército: "Sin comida, sin luz, sin agua y con cadáveres en el garaje"

“¿Dónde está el Ejército?” Es la pregunta que se hacían este jueves muchas de las personas que todavía permanecen atrapadas en algunas de las zonas más afectadas por la DANA. Es cierto que estaba la UME, la Policía, Protección Civil o los Bomberos, pero más a tareas concretas, como la búsqueda de las personas desaparecidas. Lo que los testimonios contactados por El HuffPost pedían era ayuda del Ejército para poder recibir o llevar comida y agua a sus familiares.

Alain, de Catarroja, lleva desde el principio en contacto con su madre, atrapada en el municipio desde el inicio de la DANA. Esta mañana lamentaba que “tres días después haya llegado antes un gran cargamento de comida enviada por Ibai y elxokas [dos streamers] que por las autoridades públicas, que deben estar centradas en detener a quienes intenten coger comida destrozada de las ruinas de los supermercados”. Anoche, Alain explicaba a El HuffPost que, a pesar de leer que la UME estaba en la ciudad, su madre le insistía por teléfono en que ver, no habían visto a nadie. “En su zona no han visto ni a la Policía, ni a la UME ni a los sanitarios...”

Para Alain, el problema ya no es tanto que haya “muertos dentro de los coches” o “tirados por el suelo”, es que no tienen agua, comida ni atención médica. “Para el agua, por ejemplo, hay solo un punto de reparto que está siempre con colas larguísimas, y además la gente tiene que escoger entre usar esa agua para beber o para cocinar, para lavarse...” Luego está el problema de la comida, acaso lo mínimo para subsistir. Ante la falta de ayuda, al menos hasta ahora, la gente, cuenta Alain, se está organizando. “Familiares o amigos llevan desde Valencia comida hasta donde pueden en coche, y luego andando quedan en un punto intermedio con los de Catarroja”, explica para preguntarse por qué si la ciudanía puede hacerlo, el Ejército no.

Es lo mismo que se cuestionaba Álvaro, cuya hermana vive en Paiporta, donde “hay hasta tres alturas de coches amontonados”. Este jueves, Álvaro pudo llegar hasta su hermana para llevarle comida y agua. Lo hizo en coche. Esto relataba: “La policía nos ha dejado pasar por una carretera cortada porque llevaba suministros. Allí hay hasta tres alturas de coches amontonados, otros andando, llevando agua durante dos horas. Había más gente andando que en coche. La única ayuda es la nuestra. No hay nadie, es cierto que estaba la UME y la Policía, pero no para los suministros. Y en Paiporta solo estaban pidiendo agua para fregar, lavarse, beber...” Para Álvaro, no es solo que la alerta llegara tarde, es que tarde llegan también los suministros. “Paiporta va a tardar dos o tres meses en poder limpiarse y debería estar ya el Ejército. Son los ciudadanos los que están intentando volver a la normalidad y necesitan ayuda. Están sin luz, sin agua, con cadáveres en el garaje...”

Ricardo Romero, ‘Nega’, cantante de Los Chikos del Maíz, tiene también familia en Paiporta, y lo que contaba este jueves era desolador. “Me están contando que el escenario en Paiporta es absolutamente apocalíptico y que hace falta de todo: agua, comida y voluntarios”, relataba en su cuenta en la red social X.

Esta tarea, la de asegurar la llegada de los suministros más básicos, es la que Defensa ha encargado a los 500 activos del Ejército que han comenzado a llegar a primera hora de este viernes. “500 militares más se suman mañana a los 1.200 que ya trabajan para ayudar a los afectados por la DANA, y a los casi 400 vehículos y 15 helicópteros que operan en la Comunidad Valenciana. Se añadirán todos los efectivos que sean necesarios para hacer frente a esta tragedia”, anunciaban anoche en redes sociales tras la petición de intervención del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

A la organización voluntaria y anónima de la ciudadanía se suma también la de los alcaldes de la zona, tal y como ha detallado a El HuffPost Darío Moreno, alcalde de Sagunto. “La red de alcaldes nos hemos organizado para llevar ayuda”, ha comentado: “Por ejemplo, hemos enviado a Benetúser bombas de achique, grúas, camiones de limpieza... Con las grúas hemos conseguido desalojar los coches de las principales avenidas para que pueda llegar ayuda. También hemos llevado agua, efectivos y grupos electrógenos. El miércoles, por poner otro ejemplo, enviamos un equipo electrógeno que nos había pedido la alcaldesa de Picanya porque el centro de salud ha quedado arrasado y han improvisado uno en un colegio. También organizamos recogida de agua embotellada, paracetamol e ibuprofeno, que es lo que nos piden”.

Moreno ha destacado la inmensa “ayuda ciudadana” que está habiendo sobre todo en el traslado de comida y víveres, pero ha recordado también la “importancia de avisar a las autoridades de ese envío para poder coordinar la llegada”. “Las vías están muy mal, hay zonas cortadas y se prioriza que los servicios de emergencia puedan llegar. Hay que coordinarse y avisar porque se puede provocar un problema al actuar de buena fe colapsando entradas”, ha advertido.

500 militares llegan a las zonas afectadas y Robles anuncia que llegarán más este sábado

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este viernes que se incrementarán los efectivos del Ejército el tiempo que "haga falta" para ayudar en las labores de rescate y reconstrucción en todas las localidades afectadas por la DANA, como las valencianas Ribarroja, Paiporta o Algemesí, y que no habrá "ningún tipo de limitación de medios".

"Hoy ya están ya sobre el terreno estos 500 militares más y mañana los que sean necesarios y los que hagan falta (...) Mañana incrementaremos más, insisto, lo que haga falta, el tiempo necesario, con las capacidades que nos permitan funcionar teniendo en cuenta cuáles son las necesidades más importantes", ha asegurado Robles una entrevista en 'La hora de La 1'.

Actualmente hay desplegados 1.700 efectivos de la UME y se "están trayendo de toda España", según Robles, que ha destacado el desligue de una morgue dividada en dos sedes, una en la Feria Valencia, ubicada en Paterna y la otra en el Instituto de Medicina Legal.

"El Ejército va a estar en todas las localidades que hayan sido víctimas de esta situación. Antes se mencionaba a Utiel y a Requena donde desde el principio ha estado la UME (Unidad Militar de Emergencia), pero estaremos en Ribarroja, Turrena, Paiporta, en Algemesí... donde haga falta. Sin ningún tipo de limitación de medios", ha indicado Robles.

Robles ha detallado que las principales "misiones" del Ejército sobre el terreno son "desde ayudar a desenterrar a las personas que puedan estar en sótanos o en plantas bajas", contribuir a retirar vehículos, permitir el transporte y la llegada de alimento.

El Ministerio de Defensa ha ampliado el despliegue militar en la Comunidad Valenciana hasta alcanzar los 1.700 efectivos militares para hacer frente a los efectos de la DANA y que, tal y como ha detallado Robles, vienen de la Armada, del Tercio de San Fernando, del Ejército del Aire o del Escuadrón Paracaidista de Alcantarilla.