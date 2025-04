La corrupción que cerca al partido de Revilla: Ángel Llano, alcalde de Guriezo, se sentará en el banquillo

Juanma Serrano/Europa Press via Getty Images

La Audiencia Provincial de Cantabria confirmó el pasado mes de enero la investigación contra el alcalde de Guriezo, Ángel Llano (PRC), por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El origen del caso se remonta a una denuncia presentada por el exalcalde y portavoz del PP, Adolfo Izaguirre, y el exconcejal Ángel Fernando Serna. La Fiscalía, tras encontrar indicios de delito, trasladó los hechos al Juzgado castreño, que abrió diligencias para esclarecer lo sucedido.

Según la resolución judicial, Llano habría ordenado a varias empresas madereras que abonasen 67.036 euros a la empresa Fernández Rosillo para reparar una pista forestal, evitando cualquier procedimiento administrativo. Paralelamente, según denuncia la oposición, habría gestionado que el Gobierno de Cantabria asumiera el coste de las mismas obras, lo que generó un doble pago con fondos públicos.

Finalmente, el Gobierno de Cantabria adjudicó la reparación de la pista a la Ermita de las Nieves a la empresa Tamisa, requiriendo al Ayuntamiento de Guriezo una aportación de casi 7.000 euros. Sin embargo, las empresas madereras ya habían abonado el dinero a otra compañía sin contratación ni control administrativo.

La Audiencia Provincial considera que existen indicios suficientes para que la causa siga su curso, ya que, de confirmarse los hechos, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 del Código Penal. De acuerdo con el auto judicial, Llano habría accionado al margen de la legalidad, adjudicando contratos de obra sin los procedimientos administrativos obligatorios.

Llano dice estar "tranquilo" ante el juicio. "Es una denuncia que viene al hilo de lo que también se planteó ante el Tribunal de Cuentas. Ya denunciaron en su día ante este tribunal que hubo una malversación de caudales públicos. Dejaron entrever que yo me había quedado con dinero de las arcas municipales, de unas empresas de madera por no haber hecho una carretera, y hacer otra con ese dinero en otro sitio. El Tribunal de Cuentas dijo, en dos ocasiones, que no había ningún tipo de malversación en el ayuntamiento de Guriezo ni en lo que atañe a mi gestión”, aseguró hace unos días en castropuntoradio.es.

De hecho, Llano ha asegurado qu esta cuestión es "una lucha fratricida" para intentar eliminarle de la vida política. De hecho, está convencido de que esta causa quedará “definitivamente archivado, al igual que quedaron archivadas las denuncias ante el Tribunal de Cuentas, denuncias que coincidieron con las elecciones de 2023”.