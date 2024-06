Vox se queja por colgar una bandera arcoíris por el Orgullo y su alcalde anuncia lo que hará el año que viene

Carlos F. Bielsa, alcalde de Mislata (Valencia), ha respondido con firmeza a la solicitud de Vox de retirar la bandera LGTBI del centro cultural del municipio. En un mensaje publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Bielsa criticó la postura homófoba de la ultraderecha y anunció una iniciativa para incrementar la visibilidad de los símbolos LGTBI en la ciudad: las banderas, cuanto más grandes, mejor.

"Vox quiere que en Mislata eliminemos el símbolo LGTBI de nuestro centro cultural. Les avanzo que no lo vamos a retirar y el año que viene colgaremos uno más grande y en más instalaciones municipales", escribió Bielsa. Asimismo, invitó a los ciudadanos a tomarse selfies con la bandera y a etiquetarlos en las redes sociales para demostrar que "Mislata es una ciudad libre y orgullosa".

El alcalde también animó a los vecinos a recoger una bandera en la Casa de la Dona para exhibirla en sus ventanas o balcones, promoviendo así la lucha por la igualdad.

Según ha informado Mislata News, el grupo municipal de Vox Mislata, encabezado por Álvaro Galán, presentó un escrito solicitando la retirada de la bandera LGTBI exhibida en un edificio municipal. Basándose en la Sentencia 1163/2020 del Tribunal Supremo, Vox argumentó que el uso de banderas no oficiales en edificios y espacios públicos no es compatible con el marco constitucional y legal vigente, violando los principios de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas.

Vox sostiene que la exhibición de la bandera LGTBI en espacios públicos constituye una privatización del espacio común y una acción excluyente y electoralista. El escrito subraya que, según la Constitución Española, la enseña nacional debe ser la única bandera que ondee en los edificios públicos, ya que representa la unidad y pluralidad de todos los ciudadanos.

María Moscardó, concejal de Vox en la localidad, justificó la medida: "La utilización de símbolos no oficiales como la bandera LGTBI en edificios públicos es una herramienta política divisiva que no representa a la totalidad de los ciudadanos. Es fundamental que el Ayuntamiento de Mislata respete la neutralidad institucional y retire cualquier simbología que no sea oficial".

El escrito de Vox insta al Ayuntamiento a cumplir con la doctrina del Tribunal Supremo y retirar todos los símbolos no oficiales del espacio público, incluyendo pancartas, pinturas, luces y lonas, para mantener la objetividad y neutralidad en la representación institucional.