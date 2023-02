Zelenski interrumpe a un periodista español y lo que dice deja a Sánchez con esta cara

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha podido aguantarse la risa tras la escena que ha protagonizado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la conferencia que los dos mandatarios han ofrecido este jueves desde Kiev.

El líder del Ejecutivo ha viajado a la capital ucraniana por segunda vez desde el inicio de la guerra en Ucrania y un día antes de que se cumpla el primer aniversario del inicio del conflicto bélico.

Pero, durante la rueda de prensa que han ofrecido, Zelenski se ha visto obligado a interrumpir a un periodista español mientras le estaba haciendo una pregunta tanto a él como a Sánchez.

Tras plantear una larga cuestión de la que el presidente del Gobierno español estaba tomando notas, el líder ucraniano, que había hecho gestos con la mano a su pinganillo, ha tenido que cortarle con un "lo siento, lo siento".

"El intérprete no ha podido escuchar. Puedes darle a encender, por favor, en tu micrófono. Ellos empiezan a hablar conmigo. No escuchamos nada. Esto no es solo por nuestra sociedad, sino para lo escuche la sociedad en España", ha señalado, mientras Sánchez y algunos de los presentes han podido contener la risa.