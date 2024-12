10 regalos para el amigo invisible caseros: fácil para hacer a mano

La Navidad es época de los regalos, si no es el amigo invisible, es por Papá Noel, y sino, por el día de Reyes. Aunque hay una gran diferencia entre estos tres eventos, y es que, por lo general, el amigo invisible no se elige, y a veces nos puede tocar una persona con la que no tenemos mucha relación o que apenas conocemos.

Ante esta situación puede que la falta de inspiración abunde y las ideas escaseen. Sin embargo, en el siguiente artículo podrás consultar una lista de regalos económicos y originales que no te llevarán más de diez minutos y con los que podrás diferenciarte del resto.

1. Una taza personalizada

Se trata de una apuesta segura y útil, que además puedes personalizar a tu gusto en diferentes tiendas y comercios. Puedes poner el nombre de la persona que te ha tocado, una frase graciosa o motivadora o incluso un diseño de algo que le guste, como un personaje o animal.

Si la persona a la que le vas a comprar el regalo es más de vino, también existen diversas páginas que te ofrecen la opción de personalizar copas y vasos perfectos para celebrar cualquier fiesta y para toda ocasión.

Taza personalizada: I Getty Images/iStockphoto

2. Caja personalizada de vinos

Cuando la persona a la que te toca regalarle es amante del vino, quizás esta opción se ajuste más a ti. Consiste en preparar una caja bien decorada y almacenar en su interior entre 1 y 3 botellas.

Puedes decorar la caja con barniz y personalizarla añadiendo un dibujo o las iniciales que prefieras. Coloca también unos cierres para proteger las botellas y pon relleno en su interior, como el algodón o virutas de madera.

Caja personalizada de vinos Getty Images

3. Álbum de fotografías

El regalo perfecto para los más nostálgicos. Puedes recopilar las imágenes favoritas que tengas junto a esa persona y juntarlas en un álbum. Puedes unir todos los recuerdos que tengas con él o ella y personalizarlo según tu estilo. Existen distintos comercios que ofrecen este servicio, algunos ejemplos son Hofmann, Pixum o fotoalbum.

Álbum de fotografías Getty Images

4. Caja personalizada para guardar objetos

Si tienes poco dinero esta es una buena opción. Solo necesitas una caja de madera, un candado y lo que vayas a utilizar para decorarla, como brillantina y bisutería, pintura o pegatinas. Después puedes escribir por fuera o en su interior tu nombre o cualquier frase ingeniosa. Puedes crear varias cajas dependiendo del uso que pretendas darle.

En el caso de que este regalo te parezca demasiado simple puedes guardar en su interior algunos objetos a modo de cápsula del tiempo, por ejemplo, o en la que reúnas pequeños detalles para esa persona, como chocolates, fotografías y otras cosas que le gusten.

Caja personalizada Getty Images

5. Totebag pintada a mano

Este tipo de bolsas se han vuelto cada vez más comunes en la actualidad, ya que permiten su reutilización, cuentan con atractivos diseños y son ecológicas (pues sirven de reemplazo a las de plástico). Se utilizan para cualquier ocasión, ya sea como accesorio o bien para ir a la compra, y son personalizables.

Puedes poner una frase, una letra, un dibujo o cualquier diseño que sea del gusto de la persona a la que vamos a hacer el regalo. Además, no hace falta personalizarla en una tienda o comercio, si no que también puedes pintarla a mano, sacando tu lado más artístico, algo que sin duda aporta un valor extra.

Totebag personalizada Getty Images

6. Maceta pintada a mano

Destinado a los amantes de las plantas, este regalo es bastante fácil y económico de hacer. Para realizarlo hará falta una maceta y tus artículos favoritos para decorar, como colores, pegatinas y/o purpurina. Puedes hacer varias de diferentes tamaños para ir trasplantando la planta conforme esta vaya creciendo.

Si eres más manitas puedes, con aguja y lana, realizar una funda tejida para la maceta. En caso de no contar con una maceta o no querer comprarla, puedes convertir cualquier envase plástico en una maceta pintada o decorada con trozos de tela.

Maceta pintada a mano Farhad Ibrahimzade

7. Juego de mesa personalizado

Existe la opción de crear el juego desde cero o comenzar desde una base y personalizarla. Puedes pintar una carta de barajas, crear tu propio Cluedo, ¿Quién es quién? o incluso un Monopoly personalizado.

Parchís personalizado Amazon

8. Placa Spotify personalizada

Se trata de una placa de metacrilato perfecta para los amantes de la música. En ella puedes poner la foto que quieras, una frase y una canción incluso. Además, puedes elegir el tamaño y material.

Placa Spotify personalizada Aliexpress

9. Listen When...

Cuando la persona a la que te toca regalar es de confianza, ya sea una pareja, un amigo íntimo o un familiar, esta opción es bastante interesante. Se trata de elaborar una lista de momentos "Open When" en los que abrir estas cartas, por ejemplo: Open When... estés triste, Open When... estés feliz, Open When.... Te acuerdes de mí, Open When... necesites motivación, etc.

Una vez hecho esto deberás buscar canciones o playlists que encajen con los modos previamente definidos. Para crear las listas se recomienda utilizar Spotify o Youtube, ya que son las plataformas más utilizadas.

Después tan solo hará falta preparar el regalo en sí, recortando las cartulinas en pequeñas postales en las que se escribirán las canciones y las listas, y metiéndolas en sobres, de los colores que prefieras, en los que pondrás por fuera en qué momento se deben abrir.

Una mujer escucha una canción en Spotify Getty Images

10. Calendario personalizado con recuerdos

La persona a la que le regales este calendario podrá disfrutar de vuestros recuerdos favoritos cada mes. Además de económica, se trata de una opción bastante original y fácil de diseñar. Existen diversas páginas que ofrecen este tipo de producto. Existen de diversos tipos y tamaños: calendarios de pared, de mesa, imantados, tipo póster, publicitarios y de adviento.