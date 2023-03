45 euros por un café, dos barras de proteína y un bocadillo en el aeropuerto de Dubái

Que los precios cambian según el país y el nivel de vida de este es una cuestión conocida por la mayoría de la población. También que los precios en algunos países del Golfo Pérsico puede resultar inaccesibles para buena parte de la población española. Y el gran ejemplo de esto último es, sin duda, Dubái.

Prueba de ello es el vídeo publicado en la cuenta de TikTok @ppejimenezz, en el que se narra la llegada al aeropuerto de esta ciudad con un curioso mensaje: "No puede ser verdad". En dicha publicación, con más de 24.600 'likes', explican lo que cuesta una suerte de almuerzo que no se olvidará en mucho tiempo.

Se trata de la factura de lo que le ha costado un café, dos barritas de proteínas y un bocadillo al comprarlos en el aeropuerto. "Pues nada, que acabo de llegar a Dubái y digo... me voy a pedir un café a ver qué tal...", explica, para exclamar: "¡Hermano, me he pedido un café, dos barritas de proteína y un bocadillo y me han cobrado 45 euros!".

"¡Qué locura!", ha sentenciado el creador de contenido, mientras en el vídeo podía leerse la frase "me tengo que ir de Dubai YA".