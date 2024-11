Acortan al máximo un vuelo con destino a Canarias por pasajero conflictivo a bordo

Un vuelo procedente de Reino Unido se ha visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tenerife Sur debido al comportamiento conflictivo de un pasajero.

Según un tuit de la cuenta oficial de los controladores aéreos (@controladores), el incidente puso en riesgo la seguridad del vuelo operado por Ryanair. La tripulación del vuelo solicitó la presencia policial a su llegada. Así, los controladores aéreos priorizaron su aproximación recortando su ruta en lo posible y apartando tráfico mientras se coordina la presencia de las autoridades.

Este no es un caso aislado. En julio de 2023, un vuelo de United Airlines que viajaba de Houston a Ámsterdam tuvo que desviarse a Chicago porque un pasajero en clase ejecutiva no recibió su primera opción de comida. La situación fue tan tensa que la tripulación decidió realizar un aterrizaje no programado para garantizar la seguridad de todos a bordo.

Otro incidente notable ocurrió en septiembre de 2024, cuando un vuelo de la aerolínea escandinava SAS, que se dirigía de Oslo a Málaga, tuvo que aterrizar de emergencia en Dinamarca. En este caso, la causa fue la presencia de un ratón en la comida de una pasajera, lo que generó una situación de pánico entre los pasajeros.