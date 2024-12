Acude al hospital con un derrame cerebral y le diagnostican ansiedad: "Tuve que luchar para que me creyeran"

Una negligencia médica ha acaparado titulares en los medios de comunicación de Francia. Una mujer de 29 años ha denunciado públicamente que la retuvieron en una sala de espera durante horas mientras sufría un derrame cerebral. Los médicos afirmaron, en un principio, que estaba sufriendo un ataque de ansiedad, a pesar de que su marido había explicado que estaba tosiendo sangre.

La propia expaciente ha declarado en el medio francés Cnews, que cuando llegó al hospital "me encontré con que el médico de urgencias descartó un posible ictus porque no presentaba los sintomas clásicos". "Me costó mucho discutir a las puertas de la muerte todo el tiempo. Tuve que luchar para que me creyeran".

La francesa cuenta que "una vez realizada la resonancia magnética", el médico confirmo que "efectivamente estaba sufriendo un derrame cerebral y que era masivo, en una zona del cerebro que controla el habla y la movilidad".

"El médico me dejo que llamara a mis hijos por que 'no los iba a volver a ver", lamenta la paciente, que finalmente celebra que el final fuese "distinto a lo esperado". Ella misma lo cuenta en su libro Reparados.